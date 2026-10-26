Alexia recupera su corona: un tercer Balón de Oro para la historia

Alexia Putellas vuelve a reinar. La centrocampista española ha conquistado en Londres el tercer Balón de Oro de su carrera y recupera una corona que ya había levantado en 2021 y 2022. El premio reconoce una temporada de títulos, liderazgo y peso en los grandes partidos. También culmina un camino exigente, el de una futbolista que tuvo que detenerse por una grave lesión de rodilla y que ha conseguido regresar hasta lo más alto.

Este galardón tiene un valor especial en su trayectoria. Alexia conocía el reconocimiento mundial, pero también ha tenido que convivir con la incertidumbre de una recuperación larga. Volver a competir fue el primer paso. Recuperar continuidad, confianza y capacidad para decidir exigió más tiempo. Su respuesta ha llegado sobre el césped, con una temporada que la ha colocado de nuevo entre las futbolistas más influyentes del mundo.

El Barcelona conquistó la Champions, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Cuatro títulos que dieron respaldo colectivo a su candidatura y que cerraron de la mejor manera su etapa azulgrana. Alexia aportó llegada, último pase y personalidad para asumir la responsabilidad en los metros donde se resuelven los encuentros.

Una capitana para ganarlo todo

Su influencia fue especialmente importante en Europa. La centrocampista terminó la Champions con siete goles y ayudó al Barcelona a recuperar el trono continental. En una plantilla con talento para repartir el protagonismo, mantuvo su capacidad para aparecer cerca del área y castigar a los rivales.

Su fútbol conserva esa facilidad para interpretar lo que ocurre antes de recibir. Sabe cuándo acercarse para dar una salida, cuándo acelerar una combinación y cuándo esperar el momento de llegar desde atrás. A ese conocimiento del juego añadió la eficacia necesaria para que su aportación tuviera una traducción directa en los resultados.

El liderazgo también sostuvo su candidatura. Alexia asumió durante años una responsabilidad enorme en el crecimiento del Barcelona y volvió a responder en una campaña de máxima exigencia. Su experiencia ayudó a mantener el rumbo de un equipo obligado a ganar cada competición que disputaba.

A los éxitos de clubes sumó la Liga de Naciones con España. Otro título que amplió el valor de su temporada y reforzó su condición de referente en una selección acostumbrada a competir por los grandes objetivos.

Londres corona una nueva etapa

La conquista del Balón de Oro llega después de su fichaje por las London City Lionesses. Alexia recibe el premio en la ciudad en la que ha empezado un nuevo capítulo profesional, tras cerrar una etapa que la convirtió en una figura fundamental de la historia del Barcelona.

El cambio de camiseta añade un nuevo desafío a su carrera. Llega al fútbol inglés con experiencia, ambición y la responsabilidad que acompaña a una jugadora de su dimensión. Este tercer galardón eleva todavía más la atención sobre sus próximos pasos.

Los dos primeros Balones de Oro reconocieron a una futbolista que había alcanzado la cima. El tercero premia también su capacidad para regresar. Después de la lesión, de la espera y del trabajo para recuperar su sitio, Alexia vuelve a levantar el trofeo. La corona vuelve a sus manos.