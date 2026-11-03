España defenderá el título de la Liga de Naciones femenina ante Noruega, Irlanda y Suiza

España ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Naciones femenina, donde defiende título, tras haber ganado las dos únicas ediciones celebradas hasta la fecha. La Selección ha quedado encuadrada en el grupo A1, junto a Noruega, Irlanda y Suiza. Unos rivales, en teoría, bastante asequibles para lo que podía haber caído, puesto que Inglaterra, Holanda, Italia o Suecia eran potenciales rivales de las campeonas del mundo.

🫡 Las vigentes 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘀 de la #UWNL ya conocen su camino para una nueva edición. 🏆 Toca volver a defender el título. Así será la fase de grupos: https://t.co/atQmFx3Jzg #JugarLucharYGanar https://t.co/C6jGhSNcg5 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 3, 2026

España llegaba al sorteo de la fase de grupos como cabeza de serie. La Selección ocupaba este puesto como vigente campeona y como número 1 del ranking FIFA. En el mismo bombo aparecían Alemania, Dinamarca y Francia, las otras tres selecciones que se clasificaron de manera directa para el Mundial 2027.

Entre los rivales a evitar aparecían Inglaterra –cómo no– y Holanda como los principales cocos del bombo 2, además de Italia o una Suecia que partía como el equipo más fuerte del bombo 3. Caía Noruega, con futbolistas como Ada Hegerberg o Caroline Graham Hansen; Irlanda y Suiza, a la que España se ha enfrentado en múltiples ocasiones en los últimos años y a la que eliminaron en cuartos de final de la pasada Eurocopa 2025.

El torneo comenzará en febrero de 2027 y constará con un formato similar al de la competición masculina, cuya fase de grupos concluirá antes del Mundial 2027. Eso sí, las eliminatorias sólo constarán de semifinales y final, aunque volverán a ser a doble partido en noviembre y diciembre. Las dos ediciones anteriores las ganó España, imponiéndose en 2024 a Francia en una final a partido único celebrada en La Cartuja y en 2025 haciendo lo propio ante Alemania, con 0-0 en Kaiserslautern y 3-0 en el Metropolitano.

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