Emocionante: Madrid vibra con el himno de España y un espectacular mosaico

El Metropolitano se convirtió en una bandera de España justo antes de que rodara el balón contra Inglaterra. Con los dos equipos ya sobre el césped, los aficionados levantaron las cartulinas de un mosaico que cubrió todo el estadio. Al mismo tiempo, la banda de música de la Policía Municipal de Madrid empezó a interpretar el himno nacional.

Durante el himno, el rojo y el amarillo unieron los fondos y las tribunas en una sola imagen. Los aficionados sostuvieron el mosaico mientras sonaba la banda, que puso música en directo a los últimos instantes de la previa.

Cuando acabó la interpretación, las cartulinas bajaron y la atención volvió al césped. El Metropolitano ya había dejado una de las imágenes de la noche antes incluso del primer toque de balón.