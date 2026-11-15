La Seguridad Social subirá las cotizaciones en 2027: todos los trabajadores pagarán más y los sueldos altos serán los más afectados

Los trabajadores españoles tendrán que afrontar nuevos cambios en sus cotizaciones a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2027. El sistema público de pensiones continuará incrementando las aportaciones destinadas a garantizar su financiación, con dos medidas que tendrán especial importancia, que son la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el aumento de la cuota de solidaridad para los salarios más elevados. Aunque el primer incremento afectará prácticamente a todos los empleados por cuenta ajena, el segundo se concentrará exclusivamente en quienes cobran por encima de la base máxima de cotización.

El MEI subirá para todos los trabajadores

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasará del 0,90% al 1% de la base de cotización en 2027. Esta aportación se reparte entre las empresas y sus trabajadores, ya que el próximo año, un 0,83% corresponderá al empleador y un 0,17% al empleado, frente al 0,75% y el 0,15%, respectivamente, que se aplican en 2026.

En la práctica, un trabajador con una base de cotización de 2.000 euros mensuales pasará de aportar tres euros al mes por este concepto a 3,40 euros. Es decir, la diferencia será de 40 céntimos mensuales, sin contar otros posibles cambios en su nómina. El objetivo de este mecanismo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ante el incremento del gasto en pensiones.

Los salarios altos tendrán otro recargo

La segunda modificación afectará a quienes superen la base máxima de cotización. Se trata de la denominada cuota de solidaridad, que grava exclusivamente la parte del salario que excede ese límite y que también aumentará en 2027.

Los nuevos porcentajes serán del 1,38% para el primer tramo de exceso, del 1,50% para el segundo y del 1,75% para las retribuciones que superen el 50% adicional de la base máxima. En 2026, esos porcentajes eran del 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente. Esta aportación se distribuye entre empresa y trabajador y no genera un incremento equivalente de la futura pensión.

Una reforma que continuará hasta 2045

Las modificaciones forman parte de la reforma impulsada mediante el Real Decreto-ley 2/2023. El calendario contempla que el MEI alcance el 1,2% en 2029 y se mantenga hasta 2050, mientras que la cuota de solidaridad seguirá aumentando progresivamente hasta 2045.

Además, la base máxima de cotización también continuará actualizándose conforme a las reglas legales. Su importe definitivo para 2027 todavía está pendiente de determinarse.

Por tanto, el impacto final dependerá del salario, de la base por la que cotice cada empleado y de si supera el límite máximo. Para la mayoría, el cambio del MEI será reducido, mientras que los trabajadores con remuneraciones más elevadas afrontarán también el incremento de la cotización adicional.