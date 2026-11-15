Lexis, dueño de una lavandería autoservicio: «En mi caso, con 5 máquinas, gano 4.000 euros de media al mes»

Emprender y poner en marcha un negocio siempre implica asumir ciertos riesgos. Es el caso de Lexis, un trabajador autónomo que actualmente es propietario de dos lavanderías autoservicio. Uno de sus establecimientos, que cuenta con sólo cinco máquinas, ha llegado a superar los 5.000 euros de facturación mensual, una cifra que está muy por encima de las previsiones que le habían trasladado inicialmente.

El empresario comparte habitualmente su experiencia y el día a día de su negocio a través de TikTok. En uno de sus últimos vídeos ha explicado cómo ha evolucionado su actividad y las dudas que le surgieron cuando decidió buscar asesoramiento antes de abrir su segunda lavandería.

La rentabilidad de una lavandería

Lexis, propietario de dos establecimientos, comparte habitualmente su experiencia empresarial a través de su perfil de TikTok, donde muestra incluso las cifras reales que obtiene con sus negocios. «Esto es lo que ha ganado nuestra lavandería autoservicio… una lavandería pequeñita que tenemos con cinco máquinas», revela en uno de sus vídeos.

El joven decidió publicar estos datos después de recibir numerosos comentarios tras una publicación anterior. Muchos usuarios le habían dicho que «no es tan importante lo que haces en un día, sino lo importante es lo que consigues hacer en un mes entero», relata.

Antes de dar el paso de abrir su segundo establecimiento, este emprendedor quiso conocer mejor el sector y buscar asesoramiento. Para ello, contactó con diferentes franquicias especializadas en lavanderías autoservicio, aunque las respuestas que recibió le sorprendieron bastante.

Según le explicaron, «ellos no montaban lavanderías de cinco máquinas porque no eran rentables», ya que la mayoría de estos establecimientos «estaban haciendo sobre unos 2.000 euros y que eso no era rentable». Desde una de las empresas consultadas le insistieron en que, para conseguir que el negocio fuera viable, era necesario contar con «mínimo nueve o 10 máquinas».

Sin embargo, él ya gestionaba una lavandería pequeña y los resultados que estaba consiguiendo contradecían buena parte de lo que le habían contado. Aun así, decidió seguir escuchando las opiniones de los profesionales del sector. Cuando explicó que su establecimiento «estaba facturando 3.000, 3.000 y algo», la sorpresa de sus interlocutores fue considerable. «¡Qué barbaridad!, ¿en serio?. Esto es algo muy muy raro», recuerda que le comentaron.

Sin embargo, para el empresario aquellos resultados no tenían nada de extraordinario. De hecho, compartió otro dato que dejaba todavía más clara la rentabilidad que podía alcanzar un negocio de estas características: durante el mes de marzo consiguió cerrar con 5.500 euros de facturación, una cantidad bastante superior a las estimaciones de las franquicias.

Eso sí, Lexis reconoce que no todos los meses obtiene los mismos resultados y que existen diferencias dependiendo de la temporada. Pese a ello, asegura que sus ingresos suelen mantenerse dentro de unos márgenes bastante estables. «en mi caso estaría entre 3.500 y 4.000 euros al mes», confiesa en los comentarios de su publicación.

Con esta experiencia, el joven decidió confiar en su propio criterio y continuar adelante con sus planes. Finalmente, abrió una segunda lavandería y consiguió ampliar su negocio. Tanto es así que actualmente se encuentra a pocos meses de poner en marcha un tercer establecimiento.

Bajo su punto de vista, a la hora de emprender es fundamental comparar distintas opiniones, estudiar las posibilidades reales de cada negocio y no dejarse llevar únicamente por los consejos de quienes tratan de vender sus propios servicios. Por eso, insiste especialmente en la importancia de contrastar los datos antes de tomar una decisión. «Cuando busquéis información… no os creáis lo primero que os cuentan porque os quieren vender lo suyo», concluye.

Guía práctica

La ubicación es uno de los factores que más puede influir en la rentabilidad de una lavandería autoservicio. En cuanto al tamaño, lo habitual es optar por establecimientos de entre 40 y 70 m². Esta superficie permite distribuir cómodamente entre 7 y 12 lavadoras y secadoras, además de una zona para la central de pago y el espacio necesario para las instalaciones técnicas, el mantenimiento y el almacenamiento.

La maquinaria es el elemento principal de una lavandería autoservicio, razón por la cual conviene invertir en equipos industriales preparados para soportar un uso intensivo por parte de los clientes. Respecto a la capacidad, es recomendable contar máquinas que abarquen diferentes tamaños, desde los 9 hasta los 21 kilos. También hay que prestar especial atención al consumo energético; elegir maquinaria eficiente, que reduzca el gasto de agua y electricidad, permite controlar los costes de funcionamiento y mejorar los márgenes del negocio a largo plazo.

Asimismo, la automatización es otro aspecto fundamental. Incorporar sistemas de pago digitales y aplicaciones móviles facilita que los clientes puedan utilizar los servicios sin necesidad de efectivo y permite gestionar buena parte del funcionamiento de la lavandería de forma automatizada.

Finalmente, para poner en marcha una lavandería autoservicio también es necesario cumplir con los requisitos legales establecidos en cada municipio. Entre los principales trámites se encuentran la obtención de la licencia de actividad y el cumplimiento de seguridad y accesibilidad.