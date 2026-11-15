Pedro Catalán es jubilado en España después de cotizar más de 47 años: «La Seguridad Social me penaliza de por vida»

La jubilación anticipada voluntaria permite jubilarse hasta 24 meses antes de alcanzar la edad ordinaria establecida por ley. A partir de 2027, la edad se incrementará dos meses y quedará fijada en los 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, mientras que se mantendrá en los 65 años para las personas que tengan más tiempo cotizado.

En 2027, la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria será de 65 años para quienes no alcancen los 38 años y seis meses cotizados. En cambio, quienes hayan cotizado 38 años y seis meses o más podrán jubilarse anticipadamente a partir de los 63 años desde el 1 de enero.

El testimonio de un jubilado con 47 años cotizados

Al igual que muchas personas de su generación, Pedro Catalán empezó a trabajar cuando sólo era un niño para contribuir a la economía familiar. En el momento de su jubilación, tenía 47 años y 165 días cotizados, además de los dos años correspondientes al servicio militar obligatorio . Con semejante trayectoria, sería lógico que tuviera derecho a cobrar el 100% de la pensión. Sin embargo, al optar por la jubilación anticipada, sufrió una reducción del 9,75% en su prestación.

En un vídeo difundido por la asociación ASJUBI40, de la que forma parte desde hace años, Pedro ha denunciado lo que considera un trato injusto hacia quienes han trabajado durante décadas. «Soy una de las personas que está penalizada con la reducción por jubilación anticipada voluntaria. Mi cotización fue, durante toda mi vida, de 47 años y 165 días de trabajo continuado. Aparte de los dos años de servicio militar, que en aquella época eran obligatorios», sostiene.

La situación de Pedro está lejos de ser un caso aislado. De acuerdo con las cifras de esta asociación, más de 860.000 pensionistas en España sufren penalizaciones similares. Ante la falta de soluciones, Pedro ha querido trasladar una petición directa a las administraciones: «solicito que se haga justicia y se proceda a hacer los reajustes correspondientes a todas las personas que están implicadas en esta situación», reclama.

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«Somos una generación que empezó a trabajar muy joven, que ha levantado empresas, sostenido servicios públicos, contribuido a la Seguridad Social y participado con su esfuerzo en el desarrollo de España. Hemos trabajado durante décadas, hemos cotizado durante más de 40 años y hemos contribuido al bienestar de nuestras familias y del conjunto de la sociedad.

Además, muchas personas mayores seguimos prestando una ayuda esencial a nuestros hijos, cuidando de nuestros nietos y facilitando la conciliación familiar y laboral. Nuestra aportación a este país no terminó cuando dejamos de trabajar. Y, sin embargo, una parte de esta generación afronta la jubilación con una pensión reducida de manera permanente por haber accedido anticipadamente a ella, incluso después de una vida laboral extraordinariamente larga», defiende ASJUBI40.

Coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria en 2026

Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos que estén dados de alta en la Seguridad Social o en una situación asimilada pueden acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, siempre que cumplan una serie de condiciones. En primer lugar, deben tener, como mucho, dos años menos que la edad ordinaria de jubilación. Además, necesitan acreditar un mínimo de 35 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación.

En el caso de los trabajadores incluidos en el sistema especial agrario por cuenta ajena, se exige que al menos seis de los últimos diez años cotizados correspondan a periodos de actividad efectiva. Por otro lado, el servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino también pueden contabilizarse como tiempo cotizado, aunque con un límite máximo de 12 meses.

Los coeficientes reductores dependen de cuánto tiempo antes de la edad ordinaria se jubila una persona y de los años que haya cotizado. La tabla establece cuatro grupos de edad según el periodo acumulado: menos de 38 años y seis meses; entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses; entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses; y 44 años y seis meses o más.

Por ejemplo, una persona que decida jubilarse 24 meses antes de alcanzar la edad ordinaria tendrá una reducción del 21% en su pensión si ha cotizado menos de 38 años y seis meses. El porcentaje será del 19% si acumula entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, del 17% si ha cotizado entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, y del 13% si alcanza o supera los 44 años y seis meses.

Si la jubilación se solicita 18 meses antes de la edad legal, los recortes serán del 8,8%, 8,4%, 8% y 7,6%, respectivamente, según los años cotizados.. En cambio, si se hace seis meses antes, las penalizaciones bajan al 4%, 3,82%, 3,64% y 3,45%. Cuando la persona se jubila sólo un mes antes de la edad ordinaria, la reducción oscila entre el 2,81% y el 3,26%.