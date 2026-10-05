España elige a África para disparar un 11% su importación de petróleo en el mes de agosto

Las importaciones de crudo a España se situaron en 5,705 millones de toneladas en agosto, disparándose así un 11% con respecto al mismo mes del año pasado, con Nigeria como principal suministrador, por delante de México y Venezuela, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Por su parte, el crudo que llegó a España en el octavo mes de 2026 con origen en Oriente Medio se incrementó ligeramente con respecto a los niveles que ha venido registrando desde que a finales de febrero estalló el conflicto bélico en Irán, ascendiendo a 378.000 toneladas, el 6,6% del total llegado al país, aunque un 44% menos que en el mismo mes del año anterior.

El crudo llegado de esa zona el pasado mes de agosto procedió de Arabia Saudí (246.000 toneladas) y Emiratos Árabes Unidos (132.000 toneladas, mientras que el llegado de Irak, el otro principal país de la zona que suministra crudo a España, volvió a ser nulo en este mes.

En el mes se importaron 30 tipos de crudo originarios de 13 países, siendo Nigeria, con 1,035 millones de toneladas y el 18,1% del total, el principal suministrador de crudo a España en agosto, con un aumento interanual del 90,7%.

Nigeria, México y Venezuela

Le siguieron México, con 648.000 toneladas y el 11,4% del total, que aumentó sus entregas un 6,0% respecto a agosto de 2025, y Venezuela, con 641.000 toneladas y el 11,2% del total, sin importaciones hace un año debido al bloqueo por la Administración de Estados Unidos que sufría y que ha visto como el fin del veto al petróleo venezolano por Donald Trump a principios de este ejercicio ha reactivado esas llegadas desde el país caribeño.

Mientras, Estados Unidos, con 632.000 toneladas y el 11,1% del total, se situó como el quinto principal suministrador de crudo a España en agosto, con un descenso interanual del 26%, aunque se mantiene como el primer surtidor del país en lo que va de año, con más de 5,6 millones de toneladas.

Por su parte, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP crecieron en el mes un 56,9% con respecto a agosto de 2025 y representan el 51,1% del total.

Únicamente cayeron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Arabia Saudí (-32,8%). Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes un 14,9% frente al mismo mes de hace un año y representan el 48,9% del total.

Por áreas geográficas, África, con un incrementó del 50,5% en el mes, fue la principal zona de abastecimiento en el mes -con el 40,2% del total-. Le siguen América Central y del Sur (23,4%), América del Norte (22,4%), Europa y Euroasia (7,2%) y Oriente Medio (6,6%).