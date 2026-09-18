La Fundación «la Caixa» aumenta a 20 millones la inversión en acción social en Baleares este año y llegará a los 21 millones en 2027

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé, han firmado este viernes en Palma el acuerdo que recoge la colaboración entre las dos instituciones en materia social, cultural y de investigación y becas.

En 2026, la entidad destina 20 millones de euros al desarrollo de programas y actividades, lo que supone un millón de euros más que el año pasado. La entidad ha anunciado que prevé llegar a los 21 millones de euros en 2027.

«Nuestro presupuesto ha aumentado significativamente en los últimos años, una muestra más de nuestro compromiso histórico con las Baleares. Esta dotación creciente nos permitirá dar una respuesta más eficaz y eficiente a los retos sociales actuales con el objetivo de contribuir al progreso de las Baleares y al bienestar de sus ciudadanos. Ante la inestabilidad que caracteriza nuestros tiempos, queremos promover la cohesión y la equidad social poniendo especial atención en los colectivos más vulnerables», ha explicado el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé.

Por otro lado, Prohens ha asegurado que «un año más, quiero agradecer el compromiso de la Fundación «la Caixa» con las Islas Baleares y, sobre todo, con la gente de aquí. Una colaboración que se traduce en proyectos e iniciativas que llegan a las personas, especialmente a las que más lo necesitan, y que contribuyen a generar mayores oportunidades, más inclusión y avanzar en la transformación de nuestras islas».

Entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo destacan la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, la atención de personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones de vida de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también prevé acciones en los ámbitos cultural y de investigación y becas.

Algunos de los proyectos prioritarios que hacen patente el compromiso de la entidad con Baleares, con especial atención a las actividades centradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión, son los siguientes:

CaixaProinfancia , uno de los programas estratégicos de la Fundación, se lleva a cabo en diferentes zonas con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Esta iniciativa va dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias se encuentran en situación o en riesgo de exclusión. En 2025, este programa atendió a 1.979 niños y a más de 1.300 familias.

, uno de los programas estratégicos de la Fundación, se lleva a cabo en diferentes zonas con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Esta iniciativa va dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias se encuentran en situación o en riesgo de exclusión. En 2025, este programa atendió a 1.979 niños y a más de 1.300 familias. Los proyectos de inserción laboral , entre los cuales destaca el programa Incorpora , tienen como finalidad fomentar la contratación de los colectivos con mayores dificultades para encontrar empleo. A lo largo de 2025, Incorpora facilitó un total de 989 puestos de trabajo en las islas Baleares gracias a la colaboración de 407 empresas del territorio.

, entre los cuales destaca el programa , tienen como finalidad fomentar la contratación de los colectivos con mayores dificultades para encontrar empleo. A lo largo de 2025, Incorpora facilitó un total de 989 puestos de trabajo en las islas Baleares gracias a la colaboración de 407 empresas del territorio. El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas trata de mejorar la calidad de la atención de las personas que se encuentran al final de la vida y de sus familias. Este programa atendió a 606 pacientes y 970 familiares durante 2025 gracias a la labor de un equipo de atención psicosocial que actúa en 4 hospitales de la comunidad.

trata de mejorar la calidad de la atención de las personas que se encuentran al final de la vida y de sus familias. Este programa atendió a 606 pacientes y 970 familiares durante 2025 gracias a la labor de un equipo de atención psicosocial que actúa en 4 hospitales de la comunidad. El programa de Personas Mayores fomenta la participación social de las personas de mayor edad con el objetivo de reivindicar el valor de su experiencia y situarlas como protagonistas activas de la sociedad. Así mismo, les brinda la oportunidad de formarse mediante proyectos culturales, sociales y de nuevas tecnologías. Más de 19.000 personas mayores de las islas Baleares participaron en 2025 en las 650 actividades impulsadas en los 22 centros donde se lleva a cabo este programa.

fomenta la participación social de las personas de mayor edad con el objetivo de reivindicar el valor de su experiencia y situarlas como protagonistas activas de la sociedad. Así mismo, les brinda la oportunidad de formarse mediante proyectos culturales, sociales y de nuevas tecnologías. Más de 19.000 personas mayores de las islas Baleares participaron en 2025 en las 650 actividades impulsadas en los 22 centros donde se lleva a cabo este programa. En cuanto a las convocatorias de proyectos sociales, en 2025 la Fundación apoyó un total de 38 proyectos de entidades sociales baleares.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación «la Caixa», impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025 se facilitaron 148 proyectos gracias a una inversión de 740.000 euros por parte de la Fundación.

La inserción sociolaboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora, la concesión de becas y el apoyo de la investigación biomédica son también objetivos destacados en los que la Fundación ”la Caixa” centra sus esfuerzos en las Baleares.

Más de 240.000 visitantes en CaixaForum Palma

En el ámbito de la divulgación de la cultura, la Fundación «la Caixa» fomenta el desarrollo individual y colectivo por medio de las exposiciones y las actividades que programa en CaixaForum Palma y también de las exposiciones itinerantes. En 2025, CaixaForum Palma recibió a 244.887 visitantes. Entre las exposiciones programadas destacaron las muestras Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza y Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo.

En el ámbito educativo, el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación «la Caixa», llegó en 2025 a 25.273 escolares y a 328 docentes de 178 escuelas de las Baleares.