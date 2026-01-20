La Fundación «la Caixa» ofrece apoyo a más de 1.800 niños y adolescentes vulnerables de Baleares en 2025

El programa CaixaProinfancia de la Fundación «la Caixa» ha acompañado a lo largo de 2025 a más de 1.800 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Baleares, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar.

El objetivo de la iniciativa es proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, a través de una red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

El subdirector general de la Fundación «la Caixa», Marc Simón, ha asegurado que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. «Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace», ha destacado.

En este sentido, según Simón, los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables.

El 84,7% de los menores atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar al finalizar la ESO entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5%.

El programa atiende a niños y adolescentes de cerca de 1.300 familias de las Islas que afrontan situaciones y contextos de vulnerabilidad. Más de la mitad de las familias son monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda.

Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo. Por ello, el programa no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia, explica la Fundación «la Caixa».