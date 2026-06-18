El Rayo sigue con su filosofía de entrenador sin experiencia en la Liga y ficha a Beñat San José

Fumata blanca en Vallecas. Habemus entrenador. El Rayo ha oficializado este jueves a su nuevo entrenador, Beñat San José. Técnico por el que deben abonar al Eibar los 400.000 euros de su cláusula de rescisión después de que renovara con el club armero hasta 2027. Finaliza así un casting que tuvo como candidatos a Jagoba Arrasate —con quien las negociaciones estuvieron avanzadas—, Rubén Albés y Pablo Hernández.

Beñat San José responde a la filosofía contemporánea que debe reunir un entrenador del Rayo. Joven -apenas suma 46 primaveras- con ambición y sin experiencia en Primera División. Una receta que ha desembocado en un pastel provechoso. Sus últimos dos entrenadores exitosos, Iñigo Pérez e Iraola, eran vírgenes de la Liga. El primero subió desde el filial rayista y el segundo del Mirandés y la Segunda División española.

Beñat San José comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Posteriormente, continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15. Ya en la 2015-16, entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró alcanzar la mejor clasificación histórica del club. A la temporada siguiente, su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.

En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando la Primera División chilena en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen. En la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y logró, una vez más, la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC. Finalmente desde su llegada a la SD Eibar, en febrero de 2025, Beñat San José ha dirigido al conjunto armero en 60 partidos.