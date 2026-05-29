Oficial: Iñigo Pérez deja el Rayo Vallecano

Iñigo Pérez y el Rayo Vallecano separan sus caminos. El anuncio llega apenas día y medio después de que el conjunto franjirrojo cayera en la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Termina contrato el próximo 30 de junio, tras renovar el pasado verano por una temporada más, y en esta ocasión no se prolongará. Su destino apunta a ser el Villarreal, como recambio de un Marcelino que ha firmado con los amarillos la tercera posición en Liga, clasificándolos para la Champions.

Han sido dos temporadas y media unidos, en las que el conjunto franjirrojo ha logrado alcanzar cotas inimaginables gracias a la labor del navarro en el banquillo. A la octava posición liguera de la pasada campaña se suma la de la presente, aunque no da clasificación a competición continental. Aunque ha sido precisamente en la Conference League donde más se han hecho notar.

Nada más terminar el partido en Leipzig, el técnico evitaba pronunciarse sobre su futuro. «Tengo un pudor enorme para hablar de mí en un momento tan delicado», afirmaba en la rueda de prensa posterior al duelo. Aunque se daba por hecha su marcha al Villarreal, no despejó la incógnita, señalando que se iba a centrar «en pasar ese dolor» que sentía tras caer contra el Crystal Palace.

Horas después de esa final, en la que los rayistas no pudieron ante el equipo inglés, el club ha confirmado la marcha de Iñigo. El presidente, Raúl Martín Presa, y el entrenador del equipo madrileño han ofrecido una rueda de prensa este viernes en la que se ha anunciado lo que era un secreto a voces. Dejándolo en lo más alto, Pérez pone fin a dos temporadas y media en el club, a las que hay que sumar el tiempo en el que fue segundo entrenador de Andoni Iraola.

Llegó a mitad de la temporada 2023-2024, después de que a Francisco, sustituto de Iraola, no le acompañaran los resultados y tuviera al club cerca de las posiciones de descenso. Logró la permanencia en sólo unos meses y acabó quedándose a las puertas de Europa. Llegaría a ella al curso siguiente. El Rayo iniciaría los días de mayor gloria en su historia firmando una clasificación para la Conference League que se recordará durante años en Vallecas.

La pasada campaña, tras mucho ruido sobre su futuro, la entidad anunciaba la continuidad del entrenador por un año más. Firmó por una campaña, hasta el 30 de junio de 2026. Y ha sido en esta temporada con la que Iñigo Pérez ha cerrado un ciclo dorado con el Rayo, que pudo no culminarse de la mejor forma posible.

Quizás esa es la única espina que le quede al navarro, la de caer en esa final ante el Crystal Palace, donde se vio un Rayo irreconocible. El resto del curso, el equipo ha vuelto a cumplir con creces, sacando su mejor fútbol y dándose a conocer en el Viejo Continente a lo grande. Sólo un punto les ha separado de acceder de nuevo a la Conference.