La Liga tercermundista de Tebas: el césped de Vallecas y la borrasca retratan la inacción del presidente

Javier Tebas ha vuelto a salir mal parado en otro fin de semana para el olvido en el fútbol español, que queda nuevamente manchado por culpa de sus dirigentes. La descoordinación entre el presidente de la Liga y el del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, y la poca previsión del campeonato a la hora de trabajar se refleja en la nula antelación con la que se anuncian los aplazamientos de sus partidos por distintos motivos: el estado del césped de Vallecas en el caso de la visita del Real Oviedo al equipo madrileño y una borrasca que retrata la escasa capacidad de reacción de la patronal.

Comenzando por el caso del Rayo, es inexplicable que ni la Liga ni el club presidido por Presa hayan llegado a la conclusión hasta este sábado pasadas las 10:00 –ni cuatro horas antes del encuentro (14:00)– de que la práctica del fútbol era imposible en un césped replantado durante esta semana como el de Vallecas. Igual de injustificable que miles de aficionados y equipos visitantes como Girona o Almería se hayan visto afectados por la borrasca y la inacción de Tebas y su cúpula al aplazar los duelos en Sevilla y Cádiz durante este sábado cuando ya habían viajado a las ciudades anfitrionas.

Otra jornada más que queda totalmente ensuciada, como ocurrió en octubre de 2024. No se suspendieron los partidos posteriores a la tragedia de la DANA y eso demostró que la única intención de la Liga de Tebas es que se juegue pase lo que pase para no dejar de ingresar el dinero correspondiente a los derechos televisivos que también se importan desde el resto de países del mundo.

Pero la grave situación de la DANA es un ejemplo de este empeño de la Liga en que no se detenga el circo. Como la ocasión en la que el campeonato no actuó de oficio para impedir que el Real Madrid viajase a Pamplona con muchas dificultades en pleno temporal con la gran nevada de Filomena. Porque sí, los organismos, sean políticos o deportivos, pueden evitar escenarios como el de este sábado en el que se suspenden los partidos horas antes de su inicio.

Un ejemplo de actuar con antelación

Un ejemplo de trabajar con previsión es el de la Real Federación Andaluza de Fútbol que, conocidos los efectos de la borrasca en la comunidad, decidió suspender todos los partidos del balompié no profesional a partir de Tercera Federación. Así, se evitaron decenas de desplazamientos absurdos como el de Oviedo a Madrid o el del Girona y Almería a Sevilla y Cádiz respectivamente.

Hay que distinguir el caso del Rayo-Oviedo, pues como decimos durante la semana ya se venía interpretando que era imposible jugar en Vallecas. ¿No pudieron Tebas y Presa caer en la solución de llevar a cabo el choque en un estadio alternativo como podía ser el Coliseum? ¿Más si cabe cuando el Getafe no disputa su encuentro de la jornada 23 en casa, sino en Mendizorroza? Las preguntas sin resolver de la Liga bien le pueden dar tres puntos al equipo carbayón en los despachos…