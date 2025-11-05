El Lech Pozan denuncia las lamentables instalaciones del Rayo Vallecano: no funciona ni la luz

El Rayo Vallecano acogerá este jueves un partido de la Conference League frente al equipo polaco del Lech Poznan. El club visitante denunció en sus redes sociales el lamentable estado de las instalaciones del coliseo vallecano en un vídeo donde queda claro que se trata de un sitio indigno para albergar competiciones de primer nivel.

Los polacos señalaron en el vídeo que a la entrada del vestuario se encontraron con una montaña de cajas donde estaban apiladas las botellas de agua disponibles para el partido. El equipo afirma que no hay ni neveras en el vestuario en un vídeo en el que se va viendo la gravedad de la cosa conforme se avanza por el recinto.

Por normativa UEFA, el equipo local debe proporcionar al visitante unas toallas del mismo color para hacer uso de ellas durante el partido y los entrenamientos previos. El Rayo entregó una montaña de toallas de distinto color y muy desgastadas, tal y como denuncia el Lech Poznan.

Además, el club polaco asegura que no funciona la luz correspondiente a la sala de entrenadores y que el techo de la misma está a punto de desprenderse. Además, se quejan de que la sala de los fisioterapeutas es muy pequeña para meter dos camillas y que no se cumplen muchas de las normativas de la UEFA para competiciones europeas.