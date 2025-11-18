Galletas de Navidad en Thermomix: receta fácil y deliciosa

La Navidad es una época mágica, llena de luces, alegría y, por supuesto, deliciosos sabores. Una de las tradiciones más queridas de estas festividades es la preparación de galletas de Navidad, que no solo son un regalo perfecto para amigos y familiares, sino que también llenan nuestros hogares de aromas irresistibles. Si tienes una Thermomix, estás de suerte, ya que este maravilloso aparato puede hacer que la elaboración de galletas navideñas sea más rápida y sencilla que nunca. Con esta receta galletas navidad Thermomix, podrás preparar desde galletas clásicas de jengibre hasta innovadoras combinaciones con nueces y chocolate. También puedes explorar otras recetas de galletas de Navidad fáciles para variar tus menús festivos.

Variaciones creativas para personalizar tus galletas de Navidad hechas en Thermomix

Te presentamos algunas ideas sencillas de galletas de Navidad Thermomix, que puedes variar en alguno de sus ingredientes o aportando sabores y aromas diferentes. Son recetas rápidas de galletas navideñas que podrás preparar sin complicaciones. Si quieres probar otras técnicas, también puedes aprender cómo hacer galletas caseras paso a paso. ¡Vamos a cocinar!

Galletas de jengibre

Ingredientes imprescindibles para preparar galletas navideñas perfectas con Thermomix

250 g de harina de trigo

100 g de mantequilla en pomada

75 g de azúcar moreno

50 g de miel

1 huevo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Una pizca de sal

Paso a paso: cómo hacer galletas de Navidad deliciosas con ayuda de tu Thermomix

Coloca en el vaso de la Thermomix la mantequilla, el azúcar moreno y la miel. Programa 1 minuto a velocidad 3. A continuación, añade el huevo y mezcla durante 30 segundos a velocidad 3. Agrega la harina, el jengibre, la canela, el bicarbonato y la sal al vaso. Mezcla todo durante 1 minuto a velocidad 5. Si ves que la mezcla no se integra bien, puedes usar la espátula para ayudar. Una vez que la masa esté lista, retírala del vaso y envuélvela en papel film. Déjala reposar en el frigorífico durante al menos 30 minutos. Esto ayudará a que las galletas mantengan su forma al hornearse. Precalienta el horno a 180 ºC. Estira la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga aproximadamente 5 mm de grosor. Corta las galletas con cortadores de formas navideñas y colócalas en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Hornea durante 10-12 minutos o hasta que estén doradas. Deja enfriar las galletas en una rejilla. Si lo deseas, puedes decorarlas con glaseado real o azúcar glas. También puedes probar galletas danesas de mantequilla caseras

Información nutricional: 2148 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Dulces de Navidad

Galletas de nuez y chocolate

Ingredientes:

200 g de harina de trigo

100 g de nueces troceadas

100 g de chocolate negro (o con leche) en trozos

100 g de mantequilla

100 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Una pizca de sal

Preparación:

Coloca en el vaso de la Thermomix la mantequilla y el azúcar. Programa 1 minuto a velocidad 3. Luego, añade el huevo y la esencia de vainilla y mezcla 30 segundos a velocidad 3. Incorpora la harina, el bicarbonato, la sal y las nueces troceadas. Mezcla durante 1 minuto a velocidad 4 hasta que todos los ingredientes se integren. Por último, añade los trozos de chocolate y mezcla con la espátula, asegurándote de que queden repartidos de manera uniforme. Con ayuda de dos cucharas, forma pequeñas porciones de masa y colócalas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal, dejando espacio entre ellas para que puedan expandirse. Precalienta el horno a 180 ºC y hornea las galletas durante 10-12 minutos. Deberán estar ligeramente doradas por los bordes pero aún suaves en el centro. También puedes complementar estas galletas con otras recetas navideñas sorprendentes Deja enfriar las galletas en la bandeja durante 5 minutos antes de transferirlas a una rejilla.

Consejos para decorar y lograr galletas navideñas irresistibles con Thermomix

Estas galletas de nuez y chocolate son irresistibles. La combinación de nueces crujientes y trozos de chocolate derretido las convierte en un bocado perfecto para compartir en las fiestas. Si quieres preparar un menú completo para Navidad, puedes revisar nuestras recetas de cena de Nochebuena o postres navideños en Thermomix para complementar tu mesa.

Información nutricional: 3056 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Dulces de Navidad

Preguntas frecuentes sobre galletas de Navidad en Thermomix