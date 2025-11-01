Si te apetece preparar galletas decoradas, te contamos un truco para lograrlo de forma sencilla. Puedes decorar tus propias galletas o personalizar galletas compradas que tengas en casa. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos galletas de avena y arándanos, hoy galletas decoradas.

Receta de Galletas decoradas fáciles

Hay varias formas de decorar galletas desde las más sofisticadas con fondant que quedan espectaculares ideales para Navidad, a las técnicas más sencillas. Por ejemplo agregar un glaseado que le aporte brillo y color a la galleta y que lo tenemos listo en pocos minutos. El glaseado le puedes añadir colorantes de repostería para darles el tono que tú quieras.

Ingredientes

Galletas pueden ser caseras o compradas

Para el glaseado

400 g de azúcar en polvo

3 claras de huevo

1 cucharadita de zumo de limón

Unas gotitas de colorante rosa o rojo de repostería

Preparación

Precalentar el horno a 150 grados y preparar una bandeja de horno con papel sulfurizado o de horno. Partimos de que ya tenemos las galletas hechas a temperatura ambiente, puedes decorar tus propias galletas, o cualquier galleta o pasta que tengas por casa, tipo ‘María’ o ‘Campurrianas’. En un recipiente batimos un poco las claras de huevo, no hace falta montarlas firmes, solo batir hasta que estén ligeramente blancas. Agregar ahora el zumo de limón tres o cuatro gotas de colorante rosa (o dos de colorante rojo) y el azúcar. Continuar batiendo hasta lograr una crema densa, añade un poco de agua si quieres que te quede más o menos espesa. Luego solo tienes que poner las galletas en una rejilla o un plato y añadir por encima el glaseado. A continuación colócalas en la bandeja de horno e introduce las en el horno sin temperatura (al haberlo precalentado tendrá calor residual). Dejamos durante 15 minutos las galletas para que se seque el glaseado. Sacarlas del horno y dejarlas reposar. Si te apetece decorar más las galletas les puedes añadir decoraciones de repostería (fideos de chocolate, de colores, corazones de azúcar pequeños, bolitas plateadas, hay mucha variedad), puedes encontrar surtido de decoraciones de repostería por unos 2 euros, en supermercados como Aldi o Lidl.

