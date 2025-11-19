Galletas de Navidad para niños: recetas fáciles y divertidas para hacer en familia

Preparar galletas navideñas para niños es una de las actividades más divertidas de las fiestas. Además de ser un dulce delicioso, cocinar en familia crea momentos inolvidables. En esta guía encontrarás recetas de galletas de Navidad fáciles para niños, con ingredientes sencillos y pasos claros, para que los más pequeños se involucren y disfruten de la magia de la Navidad.

Recetas sencillas y rápidas de galletas navideñas

Opciones saludables para niños

Ideas para decorar y darles forma divertida

Consejos para hacer galletas con ingredientes fáciles de encontrar

Galletas de cerezas

Estas galletas de cerezas son perfectas para hacer con niños. Con su color rojo navideño y su sabor dulce, se convertirán en un clásico de estas fiestas.

Ingredientes:

250 gr de harina

2 cucharadas de levadura

120 gr de mantequilla

120 gr de azúcar glass

2 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

Cerezas confitadas

Elaboración:

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar los huevos uno a uno y seguir mezclando. Incorporar la esencia de vainilla. Tamizar la harina y mezclar con la levadura. Formar las galletas con un cortador y colocar una cereza en el centro. Hornear a 180ºC durante 15 minutos.

Galletas de nata

Estas galletas de nata son muy fáciles y requieren solo 3 ingredientes. Perfectas para galletas navideñas fáciles para niños y para decorar con glasé real.

Ingredientes:

Nata fresca

Azúcar

Harina

Elaboración:

Mezclar la misma cantidad de nata y azúcar según la cantidad de galletas deseada. Tamizar la harina y añadirla poco a poco hasta obtener una masa suave. Poner la masa en una manga pastelera para formar galletas bonitas. Formar las galletas dejando espacio entre ellas. Hornear a 180ºC durante 20 minutos.

Galletas de limón y jengibre

Las galletas de limón y jengibre son un clásico navideño. Ideales para hacer galletas de Navidad con niños y disfrutar de su aroma único.

Ingredientes:

125 gr de mantequilla a temperatura ambiente

125 gr de azúcar moreno

180 gr de harina

1 yema de huevo

Leche entera

Ralladura de 2 limones

1 cucharada de jengibre en polvo

1 cucharadita de levadura

1 cucharadita de azúcar avainillado

Sal

Elaboración:

Batir la mantequilla con el azúcar. Agregar la yema y el azúcar avainillado. Mezclar la harina y el jengibre e integrar con la masa. Agregar un poco de leche para aligerar la masa. Estirar la masa y cortar con moldes navideños. Hornear a 180ºC durante 15 minutos.

Galletas de coco

Las galletas de coco son fáciles de preparar y muy divertidas para hacer con niños. Se pueden dar formas creativas, como muñecos de nieve.

Ingredientes:

5 claras de huevo

300 gr de azúcar

250 gr de coco rallado

1 cucharada de vainilla en polvo

Mantequilla para engrasar la bandeja

Elaboración:

Montar las claras con el azúcar hasta obtener picos firmes. Agregar el coco y la vainilla, mezclar bien. Formar las galletas con las manos y darles la forma deseada. Hornear a 170ºC hasta que estén doradas.

Galletas de chocolate

Estas galletas de chocolate son un clásico que encantará a los niños. Puedes añadir mantequilla de cacahuete para un toque saludable.

Ingredientes:

115 gr de mantequilla

100 gr de azúcar moreno

50 gr de azúcar blanco

1 huevo

180 gr de mantequilla de cacahuete

1 cucharada de pasta de vainilla

¼ cucharada de bicarbonato sódico

160 gr de harina

150 gr de chocolate en trozos pequeños o pepitas

Elaboración:

Batir la mantequilla con los azúcares. Agregar la mantequilla de cacahuete, el huevo y la vainilla. Incorporar la harina tamizada y el bicarbonato. Mezclar el chocolate y dar forma a las galletas con moldes divertidos. Hornear a 180ºC durante 15 minutos.

Más recetas navideñas para niños

