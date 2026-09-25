Pollo cacciatore italiano

La cocina de los montes italianos guarda recetas donde la paciencia es el ingrediente principal. El pollo a la cazadora, o pollo cacciatore, nació de la caza menor que los campesinos traían del bosque, combinada con lo que daba la huerta y un buen chorro de vino local. Hoy en día cambiamos la liebre o el faisán por piezas de pollo jugosas, pero la esencia rústica permanece intacta en cada chup-chup.

No estamos ante un guiso de tomate cualquiera. El secreto reside en dorar bien la carne primero para crear una base de sabor profunda, dejar que el vino desglase los jugos caramelizados y permitir que las verduras se fundan lentamente con las hierbas aromáticas hasta crear una salsa densa y honesta que pide pan a gritos.

Ingredientes

1 pollo campero troceado en piezas medianas (muslos y contramuslos)

400 gramos de tomates maduros triturados o en conserva rústica

1 cebolla grande y 2 dientes de ajo

1 pimiento rojo y 1 pimiento amarillo

200 mililitros de vino tinto o blanco seco de buena calidad

150 gramos de setas silvestres limpias y troceadas (champiñones o boletus)

Unas ramitas de romero fresco y tomillo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa y pimienta negra recién molida

Cómo hacer pollo cacciatore paso a paso

Salpimentamos las piezas de pollo con generosidad y doramos en una cazuela amplia con el aceite de oliva a fuego vivo hasta que la piel quede crujiente y dorada por todas partes; retíralas y resérvalas. En esa misma grasa aromática, sofríe la cebolla picada fina y los ajos laminados a fuego medio hasta que cojan un tono traslúcido y meloso. Incorpora los pimientos cortados en tiras anchas junto con las setas limpias, dejando que se cocinen durante diez minutos hasta que pierdan el agua y comiencen a ablandarse. Vierte el vino elegido y sube el fuego para que el alcohol se evapore rápidamente mientras rascas con una cuchara de madera el fondo de la cazuela para integrar los jugos del pollo. Devuelve las piezas de pollo a la cazuela junto con sus jugos acumulados en el plato. Añade el tomate triturado, las ramitas de romero y el tomillo fresco, mezclando con suavidad para que todo quede bien integrado. Baja el fuego al mínimo, tapa parcialmente la cazuela y deja que el guiso repose y burbujee lentamente durante cuarenta y cinco minutos, removiendo de vez en cuando. Retira la tapa en los últimos diez minutos de cocción si notas la salsa demasiado ligera, permitiendo que reduzca y concentre sus sabores. Apaga el fuego, retira las ramas leñosas de las hierbas y deja reposar el plato cinco minutos antes de servirlo bien caliente.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error consiste en meter el pollo directamente al tomate sin dorarlo antes. Ese sellado previo no solo retiene los jugos internos de la carne, sino que genera los azucarados naturales indispensables para construir la salsa.

Utilizar vino de calidad marca un abismo. Si el vino para cocinar no te lo beberías en una copa, tampoco mejorará el guiso. Opta por un tinto ligero o un blanco con cuerpo que aporte acidez sin enmascarar el sabor del pollo campero.

Variantes de la receta

En las regiones del norte de Italia es habitual prescindir del tomate y elaborar el plato en blanco, usando únicamente caldo, vino blanco, romero y aceitunas negras. Quienes busquen un toque más campestre pueden sumar unas alcaparras o un puñado de anchoas disueltas al inicio del sofrito para ganar profundidad.

Con qué acompañar pollo cacciatore

Una buena polenta cremosa o unas patatas al horno rústicas resultan ideales para aprovechar hasta la última gota de salsa. Si prefieres la tradición italiana más clásica, una porción de pasta fresca corta absorberá los jugos de maravilla.

Cómo conservar pollo cacciatore

Este guiso mejora notablemente de un día para otro cuando los sabores reposan. Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera hasta tres días y caliéntalo a fuego suave añadiendo un chorrito de agua si la salsa ha espesado demasiado.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de elaboración y 55 minutos de cocción

Porciones: 4 raciones generosas

Información nutricional: 485 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Italiana tradicional / Casera

Tipo de comida: Almuerzo principal