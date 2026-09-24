Conseguir unos filetes de pollo empanados que mantengan un crujido perfecto bocado tras bocado requiere dejar atrás los métodos apresurados y prestar atención a los detalles químicos de la fritura. A todos nos ha pasado: tiras de pollo que prometían ser una auténtica delicia crujiente pero que terminan con una capa blanda que se desprende nada más morderla. La clave no reside únicamente en un buen aceite, sino en crear una red de texturas mediante un marinado inteligente y un doble rebozado que proteja la jugosidad interior mientras el exterior alcanza un tono dorado envidiable.

Ingredientes

600 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras longitudinales uniformes

200 mililitros de suero de leche (buttermilk) o leche entera mezclada con una cucharada de zumo de limón

150 gramos de harina de trigo común

50 gramos de maicena o almidón de maíz

1 cucharadita de pimentón dulce (o ahumado)

1 cucharadita de ajo en polvo y otra de cebolla en polvo

Sal y pimienta negra molida al gusto

100 gramos de copos de maíz (corn flakes) triturados o panko japonés

Abundante aceite de oliva suave o de girasol para freír

Cómo hacer chicken tenders ultra crujientes paso a paso

Sumerge las tiras de pollo en el suero de leche dentro de un recipiente amplio. Sazona las tiras de pollo con una mezcla de sal, ajo en polvo y pimienta molida. Cubre con film de cocina transparente y deja reposar media hora en la nevera. En un bol mezcla harina con maicena, pimentón dulce, cebolla y especias secas. Coloca los copos de maíz triturados (o el panko) en un plato llano independiente. Saca el pollo del suero de leche escurriendo el exceso de líquido mediante pequeños golpecitos. Pasa cada tira de pollo primero por la mezcla de harina especiada, imprimiendo una capa fina y uniforme. A continuación, sumerge de nuevo la tira brevemente en el suero de leche restante y rebózala por último en los copos de maíz triturados, presionando con las manos para que queden bien adheridos. Calienta una sartén profunda con abundante aceite a fuego medio-alto (alrededor de 175 grados). Fríe las tiras de pollo en tandas pequeñas para no enfriar el aceite, dejándolas cocinar durante cuatro o cinco minutos hasta que adquieran un color dorado intenso. Retira los chicken tenders de la sartén con ayuda de una espumadera y colócalos sobre una rejilla metálica o papel absorbente para eliminar el aceite sobrante sin perder nada de su textura crujiente.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de un rebozado crujiente es la humedad acumulada. Nunca es una buena idea poner trozos recién fritos en un plato plano, ya que el vapor generado por el proceso se reflejará en la superficie y arruinará el exterior crujiente de la comida en cuestión de segundos.

Además regula la temperatura del aceite usado para freír. Si el aceite está demasiado frío entonces el pollo quedará aceitoso mientras que si está demasiado caliente la cobertura se quemará.

Variantes de la receta

Las opciones de personalización admiten tantos matices como dicte la despensa de cada casa. Si prefieres un toque picante que despierte los sentidos, añade unas gotas de salsa sriracha o una cucharadita de cayena molida directamente al suero de leche del marinado inicial.

Quienes busquen una alternativa más ligera sin renunciar al crujiente pueden cocinar estos mismos tenders en la freidora de aire (airfryer) pulverizándolos con un chorrito de aceite de oliva a 200 grados durante doce minutos, dándoles la vuelta a mitad de proceso.

Con qué acompañar chicken tenders ultra crujientes

Un plato con semejante personalidad merece salsas a la altura de las circunstancias. Una clásica salsa barbacoa ahumada, una emulsión casera de miel y mostaza antigua o una mayonesa ligera de ajos confitados equilibran la grasa de la fritura de manera sobresaliente.

Cómo conservar chicken tenders ultra crujientes

La naturaleza crujiente de este plato no se lleva demasiado bien con las largas esperas en la nevera. Lo ideal es consumirlos recién hechos para disfrutar del contraste entre la jugosidad de la carne y la cobertura exterior. Si te sobra alguna unidad, guárdala en un recipiente hermético con papel de cocina y recupérala calentándola en la freidora de aire o en el horno a 180 grados durante cinco minutos.

Información nutricional

Calorías totales aproximadas: 1840 kcal (calculado para el total de la receta, unas 460 kcal por porción individual)

Proteínas: 42 g por ración

Hidratos de carbono: 38 g por ración

Grasas totales: 14 g por ración

Tiempo de preparación: 35 minutos (más 30 minutos de reposo)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Casera contemporánea / Fast food gourmet

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal / Aperitivo