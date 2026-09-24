Murciélagos de Oreo para Halloween: receta fácil y divertida con solo tres ingredientes

Llega la noche más terrorífica del año y las ganas de meternos en la cocina con los más pequeños se multiplican. A veces, las elaboraciones más simples superan con creces a las grandes obras de repostería en cuanto a impacto visual y diversión se refiere. No hace falta pasar horas estirando masas complejas ni dominar técnicas de pastelería francesa para triunfar en una fiesta temática. Con apenas un par de elementos básicos y un poco de maña, la magia de la repostería creativa cobra vida sobre la mesa.

Si buscas inspiración adicional dentro de esta misma temática, puedes explorar otras opciones sencillas como las que se detallan en las Galletas fáciles de Halloween, perfectas para completar una bandeja variada.

Ingredientes

1 paquete de galletas Oreo clásicas

1 paquete de galletas Oreo mini o una manga pastelera con chocolate fundido para los detalles

Ojos de azúcar comestibles (o un tubo de glasa blanca y negra)

Unas barritas de chocolate o chocolate negro de cobertura (opcional para asegurar el pegado)

Cómo hacer murciélagos de Oreo paso a paso

Separa con cuidado las galletas Oreo grandes por la mitad. Intenta conservar la parte de la crema en una de las valvas mientras la otra queda limpia, ya que esta operación quirúrgica inicial será la base para construir las alas de nuestros simpáticos mamíferos nocturnos. Corta las mitades de las galletas que no tienen crema exactamente por la mitad utilizando un cuchillo de sierra bien afilado. Cada corte limpio generará dos piezas simétricas con forma triangular que simularán perfectamente las alas de un murciélago desplegadas. Toma una galleta Oreo entera que haya permanecido intacta. Utiliza un poco de crema sobrante de las galletas abiertas o una gota de chocolate fundido como si fuera un pegamento comestible para fijar las dos alas triangulares a ambos lados de la galleta entera. Añade los ojos de azúcar en la parte superior del cuerpo del murciélago, presionando ligeramente sobre la superficie de la galleta para que queden bien sujetos y no se caigan durante la manipulación o el servicio en la mesa. Repite el proceso con el resto de unidades hasta completar la bandeja, dejando que reposen unos minutos a temperatura ambiente para que el chocolate o la crema endurezcan por completo y fijen la estructura. Si prefieres indagar en otras versiones clásicas de estas galletas tan socorridas, te encantará descubrir las posibilidades que ofrecen las Galletas Oreo de Halloween, ideales para ampliar el repertorio repostero.

Trucos para que salga perfecto

El mayor desafío al manipular estas galletas reside en evitar que se rompan de forma irregular al cortarlas. Para minimizar los desperdicios, resulta muy útil templar ligeramente el cuchillo pasándolo por agua caliente y secándolo antes de seccionar las piezas. Además, si las galletas están demasiado frías de la nevera, tenderán a fracturarse; es preferible trabajarlas a temperatura ambiente para que la galleta ceda de manera limpia ante la hoja.

Variantes de la receta

La versatilidad de este dulce permite adaptarlo a los gustos de casa sin apenas esfuerzo. Quienes dispongan de un robot de cocina y disfruten preparando masas desde cero pueden consultar las ideas de Galletas de Halloween en Thermomix para elaborar galletas caseras personalizadas con la forma exacta que prefieras.

Con qué acompañar murciélagos de Oreo

Un bocado tan dulce y crujiente pide un contraste líquido que equilibre la experiencia. Servir estos murciélagos junto a un vaso de leche templada teñida ligeramente de colorante verde o un chocolate caliente espeso transformará la merienda en todo un acontecimiento.

Cómo conservar murciélagos de Oreo

La conservación no presenta grandes complicaciones siempre que se eviten los ambientes húmedos. Guárdalos en un recipiente hermético de cristal o plástico con cierre de rosca para que la galleta no pierda su textura crujiente característica.

Información nutricional

Calorías totales aproximadas: 1620 kcal (calculado para el total de la receta, unas 135 kcal por cada murciélago individual)

Hidratos de carbono: 21 g por porción

Grasas totales: 6 g por ración

Proteínas: 1.5 g por ración

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 12 murciélagos

Tipo de cocina: Repostería casera / Sin horno

Tipo de comida: Postre / Aperitivo dulce para Halloween