Brownie de chocolate y café
El brownie es una de las recetas más conocidas de la repostería. Aquí probamos un exquisito brownie de chocolate y café.
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Brownie casero, sin azúcar
Hay mezclas que funcionan casi por inercia en la cocina, y la combinación entre el cacao y la cafeína es una de ellas. Cuando juntas un chocolate negro rotundo con un buen café pasa algo mágico: el amargor tostado del café no choca con el dulce, sino que tira del cacao hacia arriba, obligándote a saborear matices que de otro modo pasarían desapercibidos. No estamos hablando de enmascarar sabores, sino de darles volumen. El resultado es un bizcocho denso, húmedo por dentro y coronado por esa costra fina y craquelada que delata al instante si una receta de este tipo ha salido bien o se ha quedado a medio camino.
Ingredientes
Cómo hacer brownie de chocolate y café paso a paso
- Enciende el horno a 180 grados, marca calor arriba y abajo sin ventilador y forra un molde cuadrado con papel de hornear para que luego desmoldar sea coser y cantar.
- Trocea el chocolate negro y échalo a un bol amplio junto con la mantequilla cortada en dados pequeños.
- Funde ambos ingredientes al baño maría o usando el microondas a ráfagas cortas de treinta segundos, removiendo sin prisa para evitar que el chocolate se queme o coja una textura arenosa.
- Vierte el café recién hecho directamente sobre esa mezcla templada de chocolate y mantequilla, integrándolo con movimientos envolventes hasta que veas una crema brillante y homogénea.
- Incorpora el azúcar moreno y ve trabajando con unas varillas manuales hasta que notes que la temperatura baja un poco y el grano empieza a fundirse.
- Casca los huevos uno a uno, batiendo con suavidad después de cada adición para emulsionar la masa sin meter aire de más, algo vital para que el bizcocho no suba como si fuera un suizo.
- Tamiza la harina junto con el cacao puro en polvo y la pizca de sal, dejándola caer directamente sobre el bol húmedo.
- Agrega las nueces troceadas si te apetece ese toque crujiente y mezcla con una espátula mediante movimientos suaves y envolventes hasta que desaparezca cualquier rastro de harina seca.
- Vierte la masa en el molde preparado, alisando la superficie con la espátula para que quede uniforme de punta a punta.
- Hornea durante 25 minutos; el centro debe mantenerse ligeramente tembloroso y un palillo pinchado en los bordes tiene que salir con algunas migas adheridas, pero jamás mojado.
- Sácalo y déjalo enfriar por completo dentro del molde antes de cortarlo en porciones regulares con un cuchillo bien afilado.
Trucos para que salga perfecto
El gran pecado capital aquí es pasarse de tiempo en el horno. Si te despistas y el bizcocho se cuece de más, te cargas su esencia y acabas con un panecillo de chocolate seco. Sacarlo cuando el centro todavía se mueve un poco es el único camino seguro hacia esa textura melosa que se deshace sola.
La calidad del chocolate manda sobre el resto de factores. Esas tabletas baratas atiborradas de azúcares raros desequilibran por completo el amargor natural del café.
Variantes de la receta
A quienes disfrutan de los contrastes marcados les encanta soltar unas pocas escamas de sal marina sobre la superficie justo antes de meter el molde al horno. Otra opción genial consiste en cambiar las nueces clásicas por avellanas tostadas o trocitos de caramelo salado, que casan de maravilla con las notas tostadas del café.
Con qué acompañar brownie de chocolate y café
Una bola de helado artesanal de vainilla bourbon crea un contraste de temperaturas y sabores brutal frente al bizcocho denso y tibio. Un vaso de licor de café en la sobremesa también redondean la experiencia de golpe.
Cómo conservar brownie de chocolate y café
Mete los trozos sobrantes en un recipiente hermético de vidrio o metal y guárdalos a temperatura ambiente si vas a dar cuenta de ellos en dos o tres días. El frío de la nevera tiende a endurecer la grasa y arruina su textura melosa original.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos de elaboración y 25 minutos de horno
Porciones: 10 porciones generosas
Información nutricional: 340 kilocalorías por porción
Tipo de cocina: Internacional / Repostería casera
Tipo de comida: Postre / Merienda