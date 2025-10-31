Cómo hacer un brownie casero sin azúcar: saludable, fácil de preparar y para chuparse los dedos

Saludable, fácil de preparar y para chuparse los dedos, hacer un brownie casero sin azúcar es posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Es importante estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que el azúcar puede pasar a la historia. Será el momento de preparar un brownie casero que puede ser esencial en estos días.

Saludable, fácil de preparar y para chuparse los dedos

Este brownie es uno de los más deliciosos que existen y además es saludable.

Pasos para hacer un brownie casero sin azúcar

Un delicioso brownie casero sin azúcar puede ser una realidad en estos días que tenemos por delante, es cuestión de ponernos manos a la obra con él para hacer realidad un postre de esos que impresionan. Si estás pensando en conseguir un dulce sin remordimientos, es hora de poner sobre la mesa determinados cambios.

Ingredientes:

150 gr de harina

3 huevos

125 gr de chocolate negro sin azúcar en tableta

50 gr de cacao en polvo

50 gr de mantequilla light

25 gr de Stevia

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de extracto de vainilla

Nueces troceadas

Cómo preparar brownie sin azúcar: