Receta de Bizcocho de calabaza en Thermomix

El bizcocho de calabaza es una delicia que no solo es perfecta para el otoño, sino que se puede disfrutar durante todo el año. La calabaza, rica en nutrientes y fibra, aporta un sabor dulce y una textura húmeda que hace que este bizcocho sea irresistible. Utilizando la Thermomix, tendrás la ventaja de preparar este delicioso postre de forma rápida y sencilla. En este artículo, te enseñaremos a preparar un bizcocho de calabaza esponjoso, que será el complemento perfecto para tus meriendas o desayunos. ¡Vamos a ello!

Preparar un bizcocho de calabaza en Thermomix es más sencillo que hacer punto. Las propiedades de esta hortaliza abarcan recetas saladas y también dulces, como es el caso que nos ocupa. El sabor dulzón de la calabaza la vuelve perfecta para combinar a la perfección con postres y dulces, realzados además por sus maravillosas y abundantes propiedades nutritivas. La vistosa pulpa contiene minerales como calcio, zinc, hierro, magnesio, sodio, potasio y fósforo, además de fibra soluble y betacarotenos, de allí su color naranja.

De la calabaza puede comerse todo, desde la dura cáscara hasta sus semillas. La corteza, si no se retira y se cuece junto con la pulpa, es fácilmente comestible, aunque no recomendada cuando se elaboran dulces o purés, sobre todo cuando se toma en sopas, con trozos de otras verduras. Las semillas, limpias y tostadas, son fuente importante de carbohidratos complejos, aminoácidos, vitaminas A, B, C, D, E y K y ácidos grasos insaturados. Si padeces intolerancia al gluten puedes sustituir la harina de trigo por harina de arroz o alguna otra. De cualquier forma, es una receta saludable. A pesar de que lleva azúcar, que la puedes rebajar o sustituir por edulcorante, este bizcocho no es especialmente calórico, puesto que una tercera parte del mismo es pura calabaza.

Ingredientes

300 g de calabaza (pelada y en trozos)

3 huevos grandes

200 g de azúcar (puedes usar azúcar moreno para un sabor más caramelizado)

150 ml de aceite de girasol o de oliva suave

250 g de harina de trigo

1 sobre de levadura en polvo (16 g)

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada (opcional)

1/2 cucharadita de sal

Opcional: Nueces o pasas al gusto para añadir un toque extra

Preparación

En primer lugar, herviremos la calabaza para ablandarla. Para ello, corta la calabaza en trozos y colócala en una olla con agua. Cocina a fuego medio durante unos 15-20 minutos o hasta que esté tierna. Una vez cocida, escúrrela y deja enfriar. En la Thermomix, coloca la calabaza cocida en el vaso y tritura a velocidad 5 durante 10 segundos. Si es necesario, baja los restos que queden en las paredes del vaso y tritura de nuevo hasta obtener un puré suave. Reserva. Echa los huevos y el azúcar en el vaso de la Thermomix. Programa a velocidad 4 durante 1-2 minutos, hasta que la mezcla esté espumosa y blanquecina. Con la Thermomix en marcha a velocidad 3, añade el aceite poco a poco por el bocal. Esto ayudará a emulsionar los ingredientes y a obtener una mezcla homogénea. Agrega el puré de calabaza que preparaste anteriormente. Mezcla a velocidad 3 durante 30 segundos, asegurándote de que todos los ingredientes queden bien integrados. Es recomendable tamizar la harina junto con la levadura, la canela, la nuez moscada y la sal para asegurar una buena mezcla y evitar grumos. Puedes hacerlo utilizando un colador. Añade la mezcla de harina y especias al vaso de la Thermomix. Programa a velocidad 3 durante 30 segundos, o hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Detén la máquina y asegúrate de raspar los lados del vaso para que no queden restos de harina. Si deseas, puedes añadir nueces troceadas o pasas a la mezcla. Usa la espátula para incorporarlas suavemente. Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa un molde para bizcocho (de unos 24 cm de diámetro) con un poco de mantequilla o aceite y espolvorea un poco de harina para evitar que se pegue. Vierte la mezcla de bizcocho en el molde y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante aproximadamente 40-45 minutos. Para comprobar si está listo, inserta un palillo en el centro; si sale limpio, el bizcocho está cocido. Si no, déjalo unos minutos más. Una vez que el bizcocho esté cocido, retíralo del horno y deja enfriar en el molde durante 10 minutos. Después, desmóldalo con cuidado y colócalo sobre una rejilla para que se enfríe por completo.

Información nutricional: 2746 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Puedes espolvorear azúcar glas por encima o cubrirlo con un glaseado de queso crema para darle un toque especial. También puedes servirlo con un poco de mermelada de calabaza o acompañarlo con una bola de helado.