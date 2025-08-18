Recetas con harina de coco: postres sin gluten fáciles y ricos
Descubre las mejores recetas con polenta: cremosa, al horno, frita o gratinada. Ideas fáciles, sabrosas y perfectas para cualquier ocasión
¿Cómo hacer harina de coco casera?
Galletas de harina de coco
Masa de pizza con harina de coco
Se dice que la harina de coco es más ligera que otras harinas sin gluten, con un toque dulce y un aroma tropical que se nota incluso antes de abrir el paquete. Lo cierto es que se ha convertido en un básico de muchas cocinas. Es nutritiva, sin gluten, rica en fibra y con una personalidad única que se nota tanto en un bizcocho como en una simple tortita de desayuno.
Lo mejor es que se adapta a todo: panes bajos en carbohidratos, magdalenas aromáticas, bizcochos de chocolate e incluso recetas saladas como rebozados crujientes. Eso sí, tiene su truco, porque absorbe mucho líquido y no se comporta como las harinas de trigo o avena. Una vez que le pillas el punto, se abre un mundo de recetas fáciles y muy ricas.
Recetas con harina de coco: 5 ideas saludables y sin gluten para todos los días
La harina de coco es perfecta para quienes buscan alternativas sin gluten o simplemente quieren variar su dieta con ingredientes distintos. Lo interesante es que no hace falta ser experto en repostería: con unas cuantas recetas básicas ya puedes sacarle mucho partido. Aquí te dejamos cinco propuestas que preparo a menudo en casa y que nunca fallan.
Las 5 mejores recetas con harina de coco
Pan de harina de coco bajo en carbohidratos
Este pan es un salvavidas cuando quieres algo ligero pero que sacie. Se hace con huevos, harina de coco, levadura y un chorrito de aceite de oliva o de coco. Queda con una miga suave y un toque dulce muy agradable. Lo puedes tostar y lo acompañas con aguacate o con un poco de mermelada casera, y siempre es un éxito.
Tortitas de desayuno con harina de coco y plátano
Si hay una receta que repetirás semana tras semana es esta. Solo necesitas plátano maduro, huevos, harina de coco y un poco de canela. Se mezcla todo y se cocina en una sartén antiadherente. Son tortitas esponjosas, dulces de manera natural y súper saciantes. Son ideales los frutos rojos por encima.
Magdalenas de harina de coco y limón
Estas magdalenas son frescas y aromáticas, con ese saborcito ácido del limón que combina perfecto con la suavidad del coco. Puedes hacer una tanda grande, guardarlas en un bote hermético y tenerlas listas para acompañar el café de la tarde. Aguantan bien y hasta parecen mejorar de un día para otro.
Bizcocho de chocolate con harina de coco
Un bizcocho de chocolate nunca falla, y con harina de coco queda sorprendentemente jugoso. Uso cacao puro, endulzante natural y unas nueces troceadas para darle textura. Es un postre sencillo pero con un sabor intenso que conquista a cualquiera. Ideal para esos días en que apetece un capricho dulce sin sentirse culpable.
Rebozado crujiente con harina de coco para pollo o pescado
La harina de coco también tiene su lado salado. Para variar, úsala como sustituto del pan rallado. Solo hay que mezclarla con especias (a mí me gusta con pimentón y ajo en polvo) y pasar por ella pollo o pescado. Al hornearlo queda un rebozado dorado y muy crujiente. Una opción diferente, ligera y llena de sabor.
Consejos para cocinar con harina de coco
La harina de coco es, en definitiva, un ingrediente que sorprende. Puede parecer raro al principio, pero cuando te animas a probarla descubres que da mucho juego en la cocina, tanto en postres como en platos salados. Y lo mejor es que con ella se pueden preparar recetas fáciles, sin gluten y llenas de sabor que hacen que comer sano no sea aburrido.