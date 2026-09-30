Tarta de orujo: receta casera fácil y cremosa

Hay sobremesas que piden a gritos un postre contundente, de esos que equilibran el dulzor con el carácter rotundo de un buen licor tradicional del norte. La tarta de orujo se ha ganado a pulso un hueco de honor en los recetarios caseros gracias a esa textura cremosa que se deshace en el paladar y un retrogusto inconfundible. A veces, tras una comida familiar, apetece alternar la repostería fría con opciones más hogareñas para el café de diario, como una tradicional tarta de la abuela con natillas de galleta y chocolate.

Quienes prefieren texturas ligeras y aireadas de textura suave suelen decantarse por alternativas como la refrescante tarta de yogur o se atreven con la exótica jugosidad de una clásica tarta de coco, ideal para sorprender a los invitados.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María

90 gramos de mantequilla sin sal derretida

500 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

200 mililitros de leche entera

100 mililitros de crema de orujo

100 gramos de queso crema tipo Philadelphia

100 gramos de azúcar blanco

2 sobres de cuajada en polvo (20 gramos en total)

Cacao puro en polvo para espolvorear la superficie

Cómo hacer tarta de orujo paso a paso

Tritura o machaca las galletas María, hasta que queden como un polvo fino de galletas. Mezcla lo anterior con mantequilla derretida, tienes que conseguir un efecto de arena mojada. Echa la base de galletas en el fondo de un molde desmontable, presionando con una cuchara para que quede duro. Reserva en el frigorífico. En una cazuela pon la la nata líquida, la leche entera, el queso crema, el azúcar y la crema de orujo. Cocina a fuego bajo, removiendo sin parar. Disuelve los sobres de cuajada en un pequeño chorro de leche fría aparte y añádelo a la cazuela antes de que la preparación empiece a hervir. Remueve constantemente sin parar durante unos minutos a fuego lento hasta que notes que el líquido comienza a espesar de forma notable. Echa la crema de la cazuela sobre la base de la galleta, que ya esté fría. Deja que la tarta se atempere, y luego mete cuatro o cinco horas en el frigorífico. Desmolda con delicadeza y espolvorea una capa generosa de cacao puro en polvo por toda la superficie justo antes de llevarla a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El equilibrio del licor es la clave absoluta de este postre; si utilizas aguardiente blanco puro en lugar de crema, reduce la cantidad a la mitad para evitar que el alcohol sature el paladar y opaque la cremosidad láctea. Deja que la mezcla hierva con los sobres de cuajada el tiempo justo, ya que un exceso de calor puede generar grumos indeseados que estropearían la textura del corte final.

Variantes de la receta

Para los más golosos, se puede sustituir la mitad del queso crema por chocolate blanco fundido, logrando un matiz dulce que suaviza notablemente la fuerza del alcohol. Quienes buscan un contraste crujiente pueden añadir una capa fina de almendra tostada picada justo encima de la base de galleta antes de verter la crema.

Con qué acompañar tarta de orujo

Esta tarta pide un café expreso corto y bien caliente que contraste directamente con la cremosidad fría del postre. Un chorrito de licor café al lado o simplemente una sobremesa tranquila sin prisas es el mejor acompañamiento para disfrutar de todos sus matices.

Cómo conservar tarta de orujo

Guarda siempre la tarta en el frigorífico, bien cubierta con una campana repostera para evitar que absorba olores de otros alimentos en frío. Se conserva en óptimas condiciones hasta cuatro días, manteniendo intacta su textura cremosa y su firmeza sin perder sabor.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 raciones

Información nutricional: 410 kcal por porción

Tipo de cocina: Repostería tradicional y cocina casera española

Tipo de comida: Postres de sobremesa y celebraciones especiales