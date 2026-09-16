‘La bola negra’, rodando a los Oscar 2027: pronósticos, rivales y las posibilidades reales de la película en la alfombra roja

Este miércoles, el director de cine Alejandro Amenábar ha confirmado desde la Academia de Cine lo que parecía un secreto a voces: La bola negra de Los Javis es la representante de España en los Oscar 2027. La adaptación, fruto de una idea inacabada del poeta Federico García Lorca, se ha impuesto a Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y a El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, pero la presencia del filme trasciende a esa candidatura de nicho, que nuestro país conquistó por última vez con Mar adentro en 2005.

Ahora, más de un cuarto de siglo después, Javier Ambrossi y Javier Calvo podrían cercenar esa racha. Aunque la obra distribuida por Movistar Plus y Elastica Films aspira a hacerse un hueco entre las películas de la consideración internacional, La bola negra parece inclinarse hacia una cuesta sin frenos que invita a pensar en el galardón más ambicioso de la noche: el Oscar a la mejor película. No es algo que digamos nosotros; la expectación mayúscula del filme con su recorrido en los premios viene abanderada desde el otro lado del charco, a través del aplauso general de medios como The Hollywood Reporter, IndieWire y The New York Times o el galardón a la mejor dirección recibido en el pasado Festival de Cine de Cannes. Es decir que, como todo lo propio que triunfa fuera de las fronteras patrias, pronto iniciaremos nuestra correspondiente anticampaña doméstica de marketing.



Dicho lo cual, La bola negra todavía tiene que pasar dos cortes preliminares: la primera shortlist con 15 largometrajes preseleccionados que se anunciará el 15 de diciembre y la lista final de candidatas con las cinco cintas nominadas en la sección de Mejor película internacional. Entonces, ¿qué pronósticos reales existen detrás de la obra bélico-queer de Los Javis? ¿Con qué rivales de otros países podría encontrarse?

La crítica americana y Netflix, los principales valedores de ‘La bola negra’

Como ya hemos adelantado, algunos de los principales portales de la prensa especializada auspician el recorrido de La bola negra en los Oscar.

En THR, Scott Feinberg la sitúa dentro de las quinielas para optar a 15 estatuillas doradas, mientras que el crítico del mismo medio, Richard Lawson, la define como una «deslumbrante mezcla de sensibilidad pop contemporánea y cine clásico», la cual posee una «potencia embriagadora».

En IndieWire también aprueban con nota la versión cinematográfica de Los Javis. La periodista Sophie Monks Kaufman escribe: «Una obra desgarradora de una genialidad asombrosa (…) El guion es perfecto o está muy cerca de serlo (…) El tríptico se vuelve deslumbrante».

Además, THR la posiciona como la primera opción en el premio a la Mejor Película Internacional y la cuarta posición en la categoría de Mejor Película, por detrás de Wild Horse Nine, La Odisea y Proyecto Salvación. La bola negra podría entrar dentro de las consideraciones a mejor actor para Guitarricadelafuente, Mejor actriz secundaria para Penélope Cruz y Mejor Canción por ‘La Nieve’, interpretada por la estrella protagonista. Por el momento, el récord de candidaturas en los Oscar para una producción española lo sigue ostentando El laberinto del fauno (2006), con seis nominaciones.

Su último hito en el séptimo arte americano se ha producido en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). El encuentro supone un gran termómetro para las cintas extranjeras y esta ha levantado un gran entusiasmo y posterior ovación por parte de los asistentes y demás críticos. En el evento, el miembro de Critics Choice, Matt Neglia, recogía la presencia de Los Javis en el TIFF: «Una de las ovaciones más largas y entusiastas que he visto en el TIFF. La bola negra es una obra maestra y una verdadera candidata a ganar el premio a la Mejor Película en los Oscars».

One of the longest and most enthusiastic standing ovations I’ve ever seen at #TIFF#LaBolaNegra is a masterpiece and the real deal to contend to WIN Best Picture #Oscars #FYC #Netflix pic.twitter.com/q1uCPdMaHk — Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) September 16, 2026

Aparte de la participación del cantante castellonense y de la aparición de Cruz, el reparto secundario se completa con las actuaciones de Miguel Bernardeau, Carlos González, Glenn Close, Milo Quifes y Lola Dueñas, entre otros. En el momento de la elaboración del presente artículo, La bola negra mantiene un 90% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

La prensa norteamericana no es la única que confía en el futuro desempeño del título en la recta final de la temporada de premios. Netflix, su distribuidora oficial en Estados Unidos, le ha dado 47 días de exhibición en las salas de cine. El trabajo de Ambrossi y Calvo es la principal apuesta de la líder del streaming, convirtiéndose en la pieza audiovisual de la «gran N roja» que ha tenido más tiempo de proyección en cines, por delante de otros producto audiovisuales tan potentes como El irlandés o Roma.

El preestreno en España se producirá en el inminente Festival de San Sebastián. Después, La bola negra se estrenará en el resto de cines españoles el próximo 25 de diciembre.

Las rivales en el Oscar internacional 2027

A pesar de ser la principal favorita, de ser seleccionada, la película española tendrá que batir a grandes contendientes del cine europeo y asiático. Las rivales más fuertes serán Fjord, título rumano que ganó la Palma de Oro en Cannes, y la japonesa De repente, de Ryûsuke Hamaguchi, quien ya se llevó el Oscar a la mejor película internacional en 2022 por Drive My Car.

¿Conseguirá La bola negra cumplir las expectativas de los galardones más prestigiosos del celuloide o su recorrido será fruto de la momentánea inercia de su impacto mediático?

Tendremos que esperar al próximo 21 de enero de 2027 para conocer la lista completa con las películas nominadas a la próxima 99.ª edición de los Oscar.