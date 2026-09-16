Los Javis, a la conquista de Hollywood: la Academia elige ‘La bola negra’ para representar a España en los Oscar 2027

Hace casi dos semanas, la Academia de Cine anunciaba los tres largometrajes preseleccionados para representar a España en la 99. ª edición de la alfombra roja. Y ahora, este miércoles, el cineasta Alejandro Amenábar ha sido el encargado de emitir el resultado final del voto de los académicos: La bola negra de Los Javis es la película elegida para representar a nuestro país en los Oscar 2027.

🔴 La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en los Oscar. pic.twitter.com/9z8TtTDfzu — Academia de Cine (@Academiadecine) September 16, 2026

En el acto celebrado en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid, el director de Mar adentro (2004) estuvo acompañado por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notario Eva Fernández Medina.

El éxito notorio de la adaptación de la obra inacabada de Federico García Lorca se impone así al reconocimiento de Los domingos, la ganadora de los Premios Goya 2026, y al reciente y aplaudido estreno de El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.

Tendremos que esperar al próximo 21 de enero para descubrir si los Oscar del próximo año tienen a bien seleccionar al segundo film de Javier Calvo y Javier Ambrossi entre las cinco historias que competirán por la codiciada estatuilla dorada que premia al mejor proyecto cinematográfico fuera de las fronteras de la meca del celuloide.

‘La bola negra’: más allá del Oscar internacional

La elección de la Academia de Cine da el pistoletazo de salida oficial para el mediático camino de La bola negra en el circuito de premios de Hollywood. Eso sí, la cinta nació con un pan debajo del brazo tras su premio a la Mejor dirección en el pasado Festival de Cine de Cannes.

Como siempre, debemos recordar que la decisión de los académicos patrios no implica una nominación directa. La actual selección deberá sortear dos cortes eliminatorios. En el primer filtro se lanzará una primera shortlist con 15 largometrajes de diferentes países el 15 de diciembre. Después, el 21 de enero de 2027, conoceremos las 5 nominaciones oficiales que determinarán las posibilidades reales en la categoría de Mejor película internacional.

Pero más allá de la sección nicho que representan las grandes producciones rodadas fuera del idioma anglosajón, el recorrido de La bola negra parece imparable si atendemos a los pronósticos de algunos medios estadounidenses. Ahí está el vaticinio del reconocido crítico Scott Feinberg de THR, quien en sus predicciones incluyó al filme en hasta 15 categorías de los próximos Oscar. Desde luego, su hipotética futura presencia dentro de las consideraciones a la Mejor película, Mejor dirección, guion adaptado o los apartados interpretativos representaría todo un hito para la historia del cine español.

Tiene el apoyo total de Netflix: 47 días en los cines estadounidenses

Por si el apoyo de las principales voces de la prensa especializada estadounidense no fuese suficiente, la obra de Los Javis también cuenta con el respaldo de una Netflix que va a ofrecerle al proyecto 47 días de exhibición en los cines norteamericanos. La «gran N roja», distribuidora de la película en Estados Unidos, confía en el impacto comercial del drama bélico tanto como para darle más días en los cines que lo que les dio a otras cintas memorables como El irlandés de Scorsese (27 días), Historia de un matrimonio de Noah Baumbach (30 días) o la Roma de Alfonso Cuarón (20 días).

Según la sinopsis de la película compartida por Elastica Films, La bola negra narra «las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca».

Aparte de la presencia de Movistar Plus, la historia está producida por El Deseo (la productora de los hermanos Almodóvar), Atresmedia Cine, Suma Content y Le Pacte.

¿Cuándo se estrena ‘La bola negra’?

En nuestro país, tendrá su preestreno en el inminente Festival de Cine de San Sebastián. Aunque los espectadores no tardarán en poder ver el título distribuido por Movistar Plus y Elastica Films.

La bola negra se estrenará en cines el próximo 25 de septiembre. Algunas salas seleccionadas proyectarán la versión en 35 mm.