En 1960 se estrenó uno de los mejores westerns: 66 años después, tendrá una nueva serie protagonizada por esta estrella de Hollywood

Uno de los mejores westerns de todos tiempos es sin duda Siete hombres y un destino (The Magnificent Seven) de John Sturges. Esta película se estrenó en 1960 y estaba basada en Los siete samuráis de Akira Kurosawa. Sturges intentó trasladar la idea de Kurosawa al Oeste americano, cambiando los samuráis por pistoleros. La película Los siete samuráis (1954) es considerada como uno de los clásicos del género y estaba protagonizada por actores tan conocidos como Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson y James Coburn. Cuenta la historia de un pequeño pueblo mexicano que se encuentra cerca de la frontera con los Estados Unidos y es asediado por una banda de malhechores que están dirigidos por el sanguinario Calvera, al cual es conocido por saquear a los labradores el fruto de sus cosechas. Los habitantes del pueblo deciden pedir ayuda a 7 pistoleros profesionales que tendrán el destino de defender a los ciudadanos de este pequeño pueblo. Una película clásica que está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Prime Video.

Esta inolvidable película tuvo tanto éxito que en 2016 Antoine Fuqua (Michael) decidió hacer un remake de Siete hombres y un destino con el título Los siete magníficos. En esta nueva versión del clásico se respetó la premisa, pero se adaptó la historia. En esta ocasión los habitantes de Rose Creek, un pequeño pueblo de Estados Unidos, piden ayuda a un grupo de pistoleros para enfrentarse a Bartholomew Bogue, un violento empresario minero que quiere arrebatarles sus tierras. En el reparto de este remake de 2016 estaban los actores tan conocidos como Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke y Vincent D’Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo y Martin Sensmeier, entre otros.

La nueva serie de Siete hombres y un destino

Diez años después del remake de Antoine Fuqua, nos acabamos de entrerar de que está en marcha una nueva adaptación de esta historia esta vez en formato para televisión. Esta nueva serie va a ser producida por MGM+ y ha sido creada y escrita por Tim Kring (Heroes). En la producción ejecutiva de esta nueva serie están Donald De Line, Lawrence Mirisch y Bruce Kaufman y dado el éxito que están teniendo los westerns después de lo que ha pasado con la serie Yellowstone en SkyShowtime seguro que va a funcionar bien.

Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno de esta nueva serie, pero ya sabemos que será una miniserie de 8 episodios y que el protagonista será el conocido actor Matt Dillon (The Lost Lives), que dará vida Chris Adams, el papel que interpretó Yul Brynner en la película de 1960.

En cuanto a la trama en esta nueva serie se relatará la historia de siete mercenarios con mucho talento, pero también con bastantes problemas, que en el Oeste de 1880 son contratados para proteger a una aldea cuáquera que ha sido atacada por los hombres de un despiadado terrateniente que quiere quedarse con sus tierras. Los habitantes de esta comunidad abogan por la no violencia y en la serie se plantea el siguiente dilema según la primera sinopsis de esta nueva ficción: “¿Es aceptable recurrir a la violencia para defender a un pueblo cuya fe se basa en la no violencia?”.

Además de este planteamiento, en esta serie se va a ir profundizando en la historia de cada uno de sus protagonistas y en las razones por las que han aceptado esta compleja misión.

El reparto de esta nueva serie

Como ya hemos comentado el protagonista será el actor Matt Dillon. En cuanto al reparto, por ahora, se barajan los siguientes actores Will Patton (Clash of the Titans), Michael Ealy (Think Like Them), Danny Pino (Law & Order: SVU), Joshua Close (In Your Skin), Ken Yamamura (Tetris), Michael Rubenfeld (Checkmate), Joel Nankervis (Your Fault: London), Joanne Froggatt (Downton Abbey) y Amy Forsyth (Hell Park).

Hay que tener en cuenta que esta no es la primera serie sobre Siete hombres y un destino ya que en 1998 se estrenó otra con el título Los siete magníficos que tuvo 2 temporadas con 22 episodios en total que fueron emitidas entre 1998 y 2000.

Los protagonistas fueron los actores Michael Biehn como Chris Larabee, Dale Midkiff como Buck Wilmington, Eric Close como Vin Tanner, Ron Perlman como Josiah Sanchez, Anthony Starke como Ezra Standish, Tony Plana o Andrew Kavovit como JD Dunne y Robert Vaughn, que ya estuvo en la película de 1960 como el juez.

Hasta que se pueda ver la nueva serie los fans de este género y esta historia en concreto se tendrán que conformar con ver la serie de 1998 o la película de 2016 bajo suscripción a través del canal MGM+ en Prime Video o la cinta de 1960 también mediante Prime Video.