Hay muchas maneras de lavarse el pelo. La gran parte de peluqueros coinciden en que hacerlo con agua templada es siempre la mejor opción. Por otro lado, la experta Karen Guerreiro, directora del salón Karen Guerreiro Hairstyle Boutique, aconseja en Semana lavar el cabello con agua caliente, la misma temperatura que se utiliza para el cuerpo. «Se lava con agua caliente, con la misma temperatura con la que te lavas el cuerpo, porque se va así mejor la grasa del cuero cabelludo, no puede ser fría», afirma.

Ahora bien, se contradice con otros estilistas que recomiendan lavar el pelo con agua templada o fría, aunque a veces no nos guste. Es el caso de Clínicas Martínez Simón, que destacan que no es recomendable usar agua caliente para eliminar la grasa del cuero cabelludo. Aunque el calor puede ayudar a arrastrar residuos en el momento, suele resultar contraproducente. Entre los beneficios de lavarse el pelo con agua fría resaltan el sellado de cutículas, pues el agua fría ayuda a cerrar las cutículas del cabello, lo que proporciona un acabado más suave y brillante. Otro es la estimula la circulación, el agua fría puede estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que puede promover el crecimiento del cabello. Y reduce la grasa al ayudar a reducir la producción de grasa en el cuero cabelludo, lo que puede ser beneficioso para personas con cabello graso.

Lavarse el pelo con agua caliente o fría

Beneficios del agua caliente

Las mismas Clínicas Martínez Simón resaltan los beneficios del agua caliente a la hora de lavar el pelo.

En general, elimina la suciedad y el aceite, al ser más efectiva para eliminar la suciedad, el aceite y los residuos de productos capilares del cabello y el cuero cabelludo.

Abre los poros, ya que el agua caliente puede abrir los poros del cuero cabelludo, lo que facilita una limpieza más profunda. Y es relajante, al proporcionar una sensación relajante y reconfortante durante el lavado del cabello.

Por qué el agua fría

L’Oreal Paris remarca que los beneficios de lavar el cabello con agua fría son que tu pelo estará más brillante y con menos frizz, además de reducir el volumen del cabello para que luzca más denso. Si deseas un cabello más hidratado y suave, lavarlo con agua fría siempre será tu opción correcta.

El agua tibia, ganadora para lavar el cabello

Ale Jr Salon, especialista en cabello de mujeres, explica que es necesario lavar con agua tibia para que la cutícula del cabello se expanda un poco y el champú haga su trabajo de limpiar el cabello. Aunque ambas opciones tienen ciertos beneficios, la temperatura del agua puede influir directamente en la salud del cuero cabelludo, la hidratación del cabello y su aspecto general. Elegir la temperatura adecuada no solo mejora la limpieza, sino que también ayuda a mantener el cabello fuerte, brillante y saludable.

Las altas temperaturas pueden resecar el cuero cabelludo, estimular la producción excesiva de grasa y debilitar la fibra capilar. El Dr. Emilio Gavidia, especialista en transplante capilar, asegura que lavarse con agua caliente puede provocar la caída del cabello. En el pelo se producen aceites naturales que ayudan a prevenir esta caída, y con el agua caliente los estas eliminando.

Para L’Oreal Paris, lavar el cabello con agua caliente puede estar dañándolo, si lo haces de manera excesiva, aunque el agua muy fría también puede provocar pérdida de volumen.

Según necesidades y tipo de pelo

Los expertos también dejan entrever que la elección entre agua fría y agua caliente para lavar el cabello depende de las preferencias personales y las necesidades individuales del cabello. Si se busca sellar las cutículas, estimular la circulación y reducir la producción de grasa, el agua fría puede ser la mejor opción.

Mientras que el agua caliente es más efectiva para limpiar el cabello y el cuero cabelludo en profundidad, aunque puede causar daño y sequedad si se usa en exceso.

Cómo controlar el exceso de grasa del pelo

Además de una rutina de cuidado capilar adecuada, existen remedios caseros y hábitos saludables que pueden apoyar en el control del exceso de grasa en el cuero cabelludo. Para Vichy estos son los más destacados: