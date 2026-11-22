Ocurre que cuando hay un cambio en los patrones de consumo y un valor baja, inevitablemente es muestra de que hay otro que está ascendiendo. Es lo que sucede en las nuevas generaciones con el consumo de bebidas. Mientras el alcohol está registrando una bajada significativa, el café está ganando suscriptores. Datos recogidos en el Informe Sectorial del Café en España (2023-2024) de la Asociación Española del Café (AECafé) confirmaban que en 2024, los españoles consumieron un 3,7% más de café respecto al año anterior. Y la prueba la tenemos en las calles, donde cada vez dominan más locales como las cafeterías de especialidad. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a beber el café el año que viene?

La compañía Oatly ha elaborado Future of Taste Vol. 2, un informe internacional elaborado a partir de las perspectivas de profesionales del sector de 21 países, que explora cómo están cambiando nuestros gustos y hábitos de consumo y qué tendencias podrían marcar el futuro de las bebidas. «El cambio más significativo es que las bebidas están dejando de ser una elección rutinaria para convertirse en una experiencia en sí mismas», nos confirman desde la compañía.

Tal y como recoge el informe Future of Taste Report de Oatly, «las tendencias apuntan hacia una oferta mucho más diversa, creativa y sensorial. Los ingredientes botánicos, las hierbas y los fermentados ganan protagonismo, mientras que bebidas como el ube, el hojicha o el hibisco amplían el universo de sabores más allá del café y el té». También apuntan a que veremos una mayor experimentación con las texturas, las espumas y las distintas capas de las bebidas.

Más que hablar de productos que desaparecen, desde Oatly mantienen la creencia de que lo que queda atrás es una oferta demasiado previsible y homogénea. «Los clásicos seguirán teniendo su espacio, pero evolucionarán para responder a un consumidor que busca nuevas experiencias, propuestas con personalidad y motivos para seguir descubriendo».

Y eso es porque hoy en día, la popularización y diversificación de posibilidades en esta bebida están dando forma a un consumidor cada vez más abierto a experimentar: «El consumidor busca cada vez más propuestas que le sorprendan, tanto por sus sabores como por sus texturas, ingredientes y combinaciones. Ya no se trata únicamente de tomar un café, sino de descubrir nuevas formas de disfrutar de las bebidas», apuntan.

Nuevos modos de consumir café: 4 grandes tendencias

El Intercambio Global de Sabores

Asia está de moda. Ya no hablamos sólo de este continente como destino estrella de los viajes; la popularización que está protagonizando esta cultura y sus sabores está transformando la forma en que consumimos en Occidente. En los últimos años, el intercambio de ingredientes orientales en Occidente está teniendo como escenario el café. Todo comenzó con la llegada del matcha y, desde entonces, se han abierto las puertas a sabores como el del calamansi o el ube, pasando por el pandan y el osmanto, la lista de frutas, verduras y hierbas que los baristas de Europa y Norteamérica emplean.

Indulgencia consciente

Si antes hablábamos de un descenso de índices como el consumo del alcohol, es porque en todo el mundo se está dando un patrón similar: la preocupación por la salud está cada vez más en auge. Y, en el sector cafetero, la consecuencia más inmediata es la popularización de bebidas descafeinadas y de una búsqueda por productos saludables que no sacrifiquen el sabor. Esto también está dando paso a una nueva bebida.

«El hojicha se percibe como un producto nuevo y emergente, una opción baja en cafeína para consumir en una cafetería», recoge el informe con declaraciones de un barista australiano. Se trata de un té verde japonés que se diferencia de los demás porque pasa por un proceso de tostado a alta temperatura. Si bien es cierto que un punto que destaca el informe es que no se trata de buscar la lógica de los ingredientes, sino de dar con ingredientes que te hagan sentir bien.

Importancia de la fibra

Donde antes dominaba la búsqueda de la proteína, hoy los cafeteros se preocupan por sumar fibra a su dieta. Como todo, este crecimiento es consecuencia de una tendencia, y en este caso hablamos de la incipiente preocupación del público por la salud intestinal: el fibremaxxing. «Si la década de 2020 ha estado marcada por las proteínas, lo cual fue una reacción al veganismo de la década de 2010, cabría esperar que en el futuro surgiera un movimiento centrado en la digestión», apunta el informe.

Bebidas de destino

Al igual que ocurre en la gastronomía, los cafés están siendo protagonistas de un momento en el que el producto local está comenzando a ganar importancia. Los productos de kilómetro cero asociados a cafés de autor están empezando a surgir con fuerza en países europeos, así como en puntos del mapa como Australia. Más allá de las preferencias maximalistas o minimalistas, el futuro del sabor se basa en dos pilares: la calidad y la singularidad.