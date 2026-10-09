Dan Buettner, experto en longevidad: «El café es una de las mejores bebidas para vivir más si lo tomas de esta forma…»

El café es una de las bebidas más habituales en millones de hogares, pero para Dan Buettner, investigador especializado en longevidad, no sólo importa cuánto café se consume, sino también cómo y cuándo se prepara. El experto, conocido por estudiar las llamadas zonas azules, regiones donde se concentra una elevada proporción de personas que alcanzan edades avanzadas, sostiene que algunos hábitos relacionados con esta bebida podrían estar vinculados con una vida más saludable. Buettner ha analizado las costumbres de lugares como Cerdeña, Okinawa o Nicoya, territorios que han despertado un gran interés por la longevidad de sus habitantes. A partir de sus observaciones, considera que el café puede formar parte de una rutina saludable siempre que se preste atención a determinados aspectos. Uno de ellos es el momento del día elegido para beberlo. Según el investigador, concentrar su consumo durante las primeras horas puede ser más conveniente que tomarlo por la tarde.

«Considero que uno de los secretos más importantes para consumirlo y vivir más tiempo es hacerlo antes del mediodía. Si te tomas una o dos tazas de café antes del mediodía, realmente reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares; en cambio, si lo bebes después del mediodía o por la tarde, no parece tener ese efecto»

Además de los posibles efectos cardiovasculares, Buettner pone el foco en el descanso nocturno . La cafeína consumida demasiado tarde puede interferir en el sueño, algo especialmente relevante porque dormir adecuadamente constituye uno de los pilares fundamentales de una buena salud. En palabras del experto, «si consumes café demasiado tarde, puede interrumpir tu sueño, y dormir mal equivale a una vida más corta».

Pero el horario no sería el único factor que merece atención. El investigador también recomienda fijarse en el tipo de tueste . Para él, optar por un café de tueste claro es otra de las decisiones que pueden marcar la diferencia.

«Así pues, el café es una de las mejores bebidas para la longevidad, pero la forma más saludable de tomarlo es, en primer lugar, elegir un tueste claro»

Esta elección está relacionada con la presencia de determinados compuestos generados durante el proceso de tostado. Buettner señala que «el tueste claro contiene menos sustancias cancerígenas». Entre ellas se encuentra la acrilamida , una sustancia que aparece de manera natural durante el tostado y cuya presencia aumenta bajo determinadas condiciones.

Por último, la preparación también tiene importancia . Frente a métodos que dejan pasar todos los componentes del café, el investigador apuesta por utilizar un filtro . «Conviene beber café filtrado, ya que el filtro retiene los compuestos que elevan el colesterol, el colesterol malo», explica.