La Audiencia de Barcelona revoca la condena de un año de prisión al fotoperiodista, Jordi Martín, por acoso y lesiones tras la denuncia de Clara Chía. Martín cuenta cómo pasó de fotografiar a la pareja en una boda a sentarse en el banquillo.

En agosto de 2022, cuando la ruptura de Gerard Piqué y Shakira todavía copaba titulares, Jordi Martín fotografió al ex futbolista con Clara Chía en la boda de un amigo. Era la primera aparición pública de la pareja y la imagen acabó en redes sociales y en el programa El Gordo y la Flaca. Aquel fue el comienzo de nueve meses de cobertura y, según cuenta ahora el fotoperiodista a COOL, también el momento en que se torció su relación con Piqué. «Y ahí, pues, Piqué ya me enfila. Me coge una manía terrible», recuerda.

Cuatro años después de aquella foto, la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a Jordi Martín de los delitos de acoso y lesiones psíquicas por los que fue condenado en junio de 2024. La sentencia, fechada el 9 de noviembre y notificada el 17, revoca la condena de un año de prisión, seis meses por cada delito. Clara Chía ejerció la acusación particular y Piqué declaró como testigo. Según Martín, el ex futbolista también presentó inicialmente una denuncia, que después retiró.

De la primera foto de la pareja al banquillo

«El interés que despertó los primeros meses era una barbaridad. Todos los medios querían noticias»m recuerda Martín. A la fotografía de la boda le siguieron imágenes de cenas, viajes y actos de empresa. La cobertura también incluyó seguimientos en la calle y tres entradas en un garaje privado para grabar. En primera instancia, el juzgado impuso al fotoperiodista medidas de alejamiento y de prohibición de contacto con Clara Chía y fijó 13.130 euros de indemnización por gastos sanitarios y daño moral, además de una cantidad pendiente de determinar. Martín recuerda así su reacción a la condena: «Esto hay que recurrirlo porque esto es imposible, es imposible».

La Audiencia revisó 17 episodios de seguimiento a lo largo de nueve meses. Las magistradas concluyeron que el objetivo del fotógrafo era obtener imágenes de la pareja para difundirlas y lucrarse con ellas, y que las conductas acreditadas carecían de la frecuencia y la intensidad necesarias para constituir un delito de acoso. También situaron los cambios en la vida cotidiana de Clara Chía en el contexto de la intensa exposición mediática de la pareja. La Sala sí consideró reprochables las entradas en el garaje y señaló que algunos métodos de captación de imágenes podrían examinarse por la vía civil.

En cuanto al delito de lesiones, el tribunal da por acreditado que Clara Chía sufrió un trastorno adaptativo y recibió atención psicológica. Las magistradas concluyeron que la prueba era insuficiente para atribuir ese trastorno de forma determinante a Martín. Tampoco quedó acreditado que un psiquiatra hubiera prescrito el tratamiento, un requisito que la Audiencia considera necesario en este caso. La Fiscalía había pedido en apelación la absolución por lesiones, aunque defendía mantener la condena por acoso.

«Yo estoy contento, la verdad», dice Martín tras conocer el fallo. La resolución establece un plazo de cinco días desde su notificación para interponer un recurso de casación por infracción de ley.