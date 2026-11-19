Como todos años, el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad se convierte en el pistoletazo de salida para las fiestas junto con el encendido de las luces en las ciudades y los pueblos de España. Este año los españoles se han sorprendido porque el protagonista es un actor madrileño llamado Álvaro Quintana que es muy conocido porque es uno de los interpretes de la serie La Promesa de La 1 de Televisión Española y que participó en Acacias 38. En el anuncio de la Lotería de Navidad de este 2026 se titula Corazonada vemos como un joven llamado Edu que tiene 36 años y que recibe un trasplante de corazón. Un día Edu, siguiendo una extraña intuición, decide bajarse de un autobús para comprar el último décimo de un número en una administración. Al final este hombre termina compartiendo con Judith, que, aunque él no lo sabía, es la hermana del donante. El anuncio de este año de la lotería es bastante emotivo y como todos los años apela a la generosidad. Un anuncio que de nuevo ha sorprendido y gustado a muchos espectadores.

Este anuncio es un cortometraje de solo 5 minutos dirigido por Gonzaga Manso y creado por la agencia Proximity Madrid para Loterías y Apuestas del Estado. Ha sido rodado en Santander y en él se muestra el lema de la campaña de este año que es Compartir nos da la vida» con lo que relaciona la donación de órganos con la lotería, una de las tradiciones más populares de la Navidad. Un lema que apela a la generosidad, como hemos comentado, y que por ahora solo ha recibido comentarios positivos por parte de los espectadores.

La carrera como actor de Álvaro Quintana

El actor Álvaro Quintana nació en Madrid el 9 de abril de 1990 y es también un músico especializado en rock y cuenta con formación como bailarín de danza clásica bailarín. Obtuvo el Título Superior de Interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y como actor debutó en el cine con la cinta Historias románticas (un poco) cabronas. Esta película que estrenó en 2016 como una antología de 11 historias cortas de unos 45 minutos en total, creada y dirigida por Alejandro González Ygoa y luego se lanzó como largometraje en plataformas digitales.

Su primera aparición en televisión fue en la serie Acacias 38 en la que interpretó el papel de Antonio «Antoñito» Palacios durante más de 850 capítulos. El actor estuvo interpretando este papel con gran éxito durante cuatro años entre mayo de 2017 y 2021 convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y longevos de esta ficción de RTVE.

Pero el éxito le llegó con su participación en la serie de RTVE La Promesa en la que dio vida al personaje de Antonio «Toño», el hijo de Simona, papel interpretado por la actriz Carmen Flores Sandoval. Este incómodo personaje mantuvo una apasionada historia de amor con Enora, papel interpretado por la actriz Sara Font, que terminó con la boda de ambos personajes y su marcha al extranjero.

Además, el actor también ha participado en otras producciones como las series Los pacientes del doctor García, 4 Estrellas y El Centro. En cuanto al cine el actor Álvaro Quintana ha participado en la comedia familiar La Navidad en sus manos (2023) junto con los actores Ernesto Sevilla y Santiago Segura y su secuela La Navidad en sus manos 2 (2025), las cuales han sido dirigidas por Joaquín Mazón. El actor también interpretó el papel de Pablo en el drama romántico Notas sobre un verano en 2023)dirigido por Diego Llorente.

Álvaro Quintana cuenta también con más de quince años de experiencia en el teatro, que es una de sus gran pasiones según el mismo ha reconocido, donde ha participado en montajes de gran formato como Macbeth, Fuenteovejuna, La Odisea, La isla del tesoro o El señor de las moscas.

Sus próximos proyectos

El actor, como ya hemos explicado, es un gran enamorado del teatro y va a protagonizar también este año la comedia musical Ya me has tocado el cuento creada por Olivia Lara Lagunas en el Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 22 de noviembre de 2026. Además, Álvaro Quintana ha estado de gira durante los últimos meses con la obra de teatro Goteras. Por si no la habéis visto todavía, se trata de una comedia con toques de ciencia ficción junto con Fernando Albizu y Gloria Albalate.

También este año se estrenará la película Pájaro que agoniza (2026) dirigida por Diego Llorente en la que participa también como actor Álvaro Quintana. Estaremos muy atentos a las noticias sobre este actor que ha sorprendido ha todo con su papel en el anuncio de la lotería de Navidad de este año y que está claro que se va a convertir en uno de los personajes del final de este año.