Dos meses después de anunciar su separación de Shakira, Gerard Piqué se dejó ver con Clara Chía en un concierto. Aquel beso dio paso a meses de fotos, especulaciones sobre su entorno y una denuncia que acabó con la absolución del fotoperiodista Jordi Martín.

El 19 de agosto de 2022, Gerard Piqué y Clara Chía se besaron durante un concierto de Dani Martín en la Summerfest Cerdanya (Puigcerdà). Habían pasado poco más de dos meses desde que el futbolista y Shakira anunciaron su separación, el 4 de junio, tras doce años de relación y con dos hijos en común. El comunicado pedía respeto para su intimidad. Ese verano, una de las preguntas que más ocupó a la prensa del corazón fue quién era la mujer que acompañaba al jugador del Barça.

Aquel mismo fin de semana, Jordi Martín fotografió a Piqué y a Clara en la boda de un amigo del futbolista. Las imágenes se difundieron en redes sociales y en El Gordo y la Flaca. El concierto había mostrado un beso. En la boda se les vio cogidos de la mano, en una cita del círculo de amigos de Piqué. «El interés que despertó los primeros meses era una barbaridad. Todos los medios querían noticias», recuerda el fotoperiodista, Jordi Martín, en conversación con COOL.

Clara Chía y su encaje en el entorno de Piqué

La atención pasó pronto de los primeros gestos de pareja a cómo encajaba Clara en la familia del ex futbolista. A principios de enero de 2023 se publicaron imágenes en las que aparecía junto a Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, los padres de Gerard, durante una estancia en el Pirineo catalán. En una de ellas, Clara iba del brazo de Montserrat. Es lo que pudo verse públicamente de una relación familiar sobre la que se hicieron muchas conjeturas. A finales de ese mes, después de que la sesión de Shakira con Bizarrap volviera a poner el foco sobre los tres, Piqué publicó en Instagram su primera foto con Clara. Era un selfi de los dos, sin texto.

Las fotos que acabaron en los tribunales

Entre agosto de 2022 y mayo de 2023, Jordi Martín cubrió apariciones de la pareja como el draft de la Kings League, pero también fotografió sus desplazamientos y entró en tres ocasiones en un garaje privado para grabar. Ahí estuvo uno de los puntos más delicados del procedimiento que impulsó Clara Chía, quien ejerció la acusación particular. Piqué declaró como testigo. En junio de 2024, un juzgado de Barcelona condenó al fotoperiodista a un año de prisión, seis meses por acoso y otros seis por lesiones psíquicas.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado aquella condena y ha absolvido a Jordi Martín de ambos delitos en una resolución notificada el 17 de noviembre de 2026. Tras examinar 17 episodios, las magistradas concluyeron que los seguimientos acreditados carecían de la frecuencia y la intensidad necesarias para constituir un delito de acoso y que la prueba era insuficiente para atribuir de forma determinante a Martín el perjuicio psicológico de Clara. La Sala calificó de reprochables las entradas en el garaje y apuntó que algunos métodos de captación de imágenes podrían examinarse por la vía civil.