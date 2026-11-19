Una boda en agosto de 2022 dio al fotoperiodista Jordi Martín una de las imágenes que más buscaba entonces la prensa del corazón: la primera aparición pública de Gerard Piqué y Clara Chía juntos. La fotografía se difundió en redes sociales y en el programa El Gordo y la Flaca. En los meses siguientes llegaron las imágenes en restaurantes, viajes y actos de empresa, pero también los seguimientos y las grabaciones en un garaje privado que acabarían examinándose en un juicio. Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado la condena de primera instancia y ha absuelto a Martín de los delitos de acoso y lesiones psíquicas.

«El interés que despertó los primeros meses era una barbaridad. Todos los medios querían noticias», recuerda el fotoperiodista en declaraciones a COOL. Martín sitúa el origen del caso en plena expectación por la nueva relación de Piqué tras su ruptura con Shakira. Según su relato, el exfutbolista presentó inicialmente una denuncia y luego la retiró. Clara Chía mantuvo la acusación particular y Piqué declaró como testigo, tal y como recoge la sentencia.

El 26 de junio de 2024, el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona condenó a Martín a seis meses de prisión por acoso y otros seis por lesiones. Le impuso además prohibiciones de acercamiento y comunicación con Clara Chía y fijó 13.130 euros de indemnización por gastos sanitarios y daño moral, a los que debía sumarse una cantidad pendiente de determinar. El fallo sorprendió al fotoperiodista. «Dijimos: ‘Esto hay que recurrirlo’», cuenta a COOL.

Los motivos de la absolución

La Audiencia analiza 17 episodios a lo largo de nueve meses. La mayoría, según las magistradas, consistieron en seguimientos en la vía pública, a cierta distancia y sin interacción con la pareja. La Sala considera que Martín buscaba imágenes de interés mediático para difundirlas y obtener un beneficio económico. Concluye que la frecuencia y la intensidad de las conductas acreditadas eran insuficientes para constituir un delito de acoso y que los cambios en la vida cotidiana de Clara Chía se produjeron en un contexto de amplia exposición mediática, sin que la prueba permitiera atribuirlos principalmente a Martín.

La sentencia dedica especial atención a las tres ocasiones en las que el fotoperiodista entró en un garaje privado para grabar. Las magistradas califican esas incursiones de reprochables y señalan que algunos de los métodos empleados podrían examinarse por la vía civil como una posible extralimitación en el ejercicio de la libertad de información.

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Respecto a las lesiones, la Sala da por acreditado que Clara Chía sufrió un trastorno adaptativo y recibió atención psicológica. La prueba, a juicio del tribunal, resulta insuficiente para atribuir ese trastorno de forma determinante a la conducta del fotoperiodista. Tampoco quedó acreditado que un psiquiatra hubiera pautado el tratamiento, un requisito que la Audiencia considera necesario para apreciar el delito de lesiones en este caso. En apelación, la Fiscalía ya había pedido la absolución por este delito, aunque defendía mantener la condena por acoso.

«Estoy contento, la verdad», dice Martín tras conocer la resolución. La sentencia, fechada el 9 de noviembre y notificada el 17, revoca la condena de 2024. El fallo establece un plazo de cinco días desde la notificación para interponer un recurso de casación por infracción de ley.