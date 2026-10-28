Eva González confirma que ayer viajó en tren de Madrid a Sevilla y reacciona al accidente ferroviario de Toledo: «Estoy bien, gracias a Dios»

Un tren de Iryo ha colisionado este miércoles con un AVE a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, concretamente entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. Por ahora, se han confirmado al menos 30 muertos a causa del accidente ferroviario y, como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en llenarse de mensajes de condolencias, entre ellos, el de muchos rostros conocidos de nuestro país. Eva González ha utilizado su perfil oficial de Instagram para tranquilizar a sus seguidores, ya que es una usuaria habitual de Renfe para poder compaginar su vida personal asentada en Sevilla con sus obligaciones laborales en Madrid.

La presentadora ha confesado que justo hace unas horas hizo ese mismo trayecto y que, por suerte, se encuentra bien y no ha sido víctima de esta tragedia. «A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien, gracias a Dios. Llegué ayer a Sevilla. Estoy consternada por el nuevo accidente y rezando por todas las víctimas y sus familiares», escribía.

Paradójicamente, hace unas horas, Eva González también hizo uso de su perfil oficial de Instagram para alzar la voz y quejarse de las últimas incidencias ferroviarias que ha vivido y que han terminado por agotar su paciencia. Y es que, al ser clienta habitual de Renfe, confesaba que ha sufrido varios contratiempos que le han impedido llegar a su destino en el horario previsto. «Soy usuaria de @renfe desde hace muchísimos años y no puedo entender que cada vez esté peor. Antes te hacías un Sevilla-Madrid en 2 horas y 20 minutos y ahora he tardado casi 4 horas en llegar. ¿Qué explicación hay a esto?», expresaba.

«Casi 35 años y, con lo que ha evolucionado todo, ¿por qué cada vez la alta velocidad en España es peor? Ya no se puede contar con llegar a la hora que pone en tu billete, ni llegar a los compromisos que se tengan», continuaba denunciando, visiblemente indignada. Pero su mensaje no terminaba ahí. Y es que, para concluir, la presentadora de La Voz se ha dirigido directamente hacia Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. «Y lo mejor de todo es que no hay ninguna explicación a esto ni nadie que se responsabilice», sentenciaba.

Los otros VIP que han reaccionado al accidente de Urda

Eva González no ha sido la única famosa que ha reaccionado a esta tragedia ferroviaria, ocurrida tan solo 10 meses después de la de Adamuz. A ella se han sumado muchos otros rostros conocidos que se han mostrado consternados con lo ocurrido, entre los que destacan Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, Rocío Osorno, Tomás Páramo, Anabel Pantoja e incluso Sus Majestades, el Rey Felipe y la Reina Letizia.