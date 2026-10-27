Eva González estalla contra Óscar Puente: «¿Por qué cada vez la alta velocidad en España es peor?»

A pesar de que sus compromisos profesionales la obligan a desplazarse con frecuencia a Madrid, Eva González siempre ha tenido claro que Sevilla, su ciudad natal, es el lugar en el que quiere mantener su residencia habitual. Una decisión que lleva a la presentadora a vivir a caballo entre la capital y Andalucía, convirtiéndose así en una usuaria habitual de Renfe para poder compaginar su vida personal con sus obligaciones laborales. Sin embargo, las últimas incidencias ferroviarias han terminado por agotar su paciencia. Después de sufrir varios contratiempos que le han impedido llegar a sus destinos en el horario previsto, la presentadora ha decidido alzar la voz y utilizar sus redes sociales para mostrar públicamente su indignación con el servicio ferroviario.

«Soy usuaria de @renfe desde hace muchísimos años y no puedo entender que cada vez esté peor. Antes te hacías un Sevilla-Madrid en 2 horas y 20 minutos y ahora, he tardado casi 4 horas en llegar. ¿Qué explicación hay a esto? «, comenzaba a escribir.

«Casi 35 años y, con lo que ha evolucionado todo, ¿por qué cada vez la alta velocidad en España es peor? Ya no se puede contar con llegar a la hora que pone en tu billete, ni llegar a los compromisos que se tengan», continuaba denunciando, visiblemente indignada. Pero su mensaje no terminaba ahí. Y es que, para concluir, la presentadora de La Voz se ha dirigido directamente hacia Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. «Y lo mejor de todo es que no hay ninguna explicación a esto ni nadie que se responsabilice», sentenciaba, mencionando la cuenta del señalado y dejando más que claro su descontento con la gestión que está llevando a cabo. Y es que, a juzgar por sus propias palabras, es probable que haya tenido que modificar sus horarios de trabajo en La Voz, el programa en el que trabaja a día de hoy, a causa de estos contratiempos.

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Otros famosos que han estallado contra Renfe y Óscar Puente

Aunque ahora ha sido Eva González, lo cierto es que en los últimos años, han sido muchos los rostros conocidos que han alzado la voz para quejarse del mal servicio que presta Renfe y, por supuesto, de la gestión que está llevando a cabo Óscar Puente al respecto. Belén Esteban estalló cuando viajó a la capital hispalense para disfrutar de los últimos días de la Feria de Abril, un viaje que finalmente se vio truncado por un incidente ferroviario que retrasó su llegada varias horas. «Qué vergüenza. Horas y horas esperando. Primero el apagón, luego el cobre y ahora una avería. ¿Pero esto qué es? […] Óscar Puente, mire por los ciudadanos porque esto ya no se puede ser, de verdad», escribió por aquel entonces. A ellas se han sumado María del Monte o Andreu Buenafuente, entre muchos otros.