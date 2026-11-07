La NFL rinde un emotivo minuto de silencio a las víctimas del accidente de tren de Urda durante el NFL Academy – España sub-19

El partido entre la NFL Academy y la selección española sub-19 de fútbol americano comenzó con un emotivo minuto de silencio, en memoria de las víctimas del trágico accidente de tren en Urda (Toledo). De esta forma, desde la NFL y la Federación Española de Fútbol Americano han querido homenajear a los fallecidos el pasado 28 de octubre.

El duelo se disputaba en Madrid, en El Cantizal (Las Rozas). Entre los integrantes de la NFL Academy se encuentra el gran prodigio del fútbol americano español, Tom Gabarró, que sueña con llegar a la NFL. La Academy es el camino a seguir para este joven prodigio para llegar a la mejor liga del mundo.