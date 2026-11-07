Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la NFL en el Bernabéu

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals disputan este domingo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu el NFL Game Madrid 2026. El estadio del Real Madrid volverá a acoger por segundo año consecutivo un partido de la competición más importante de fútbol americano del mundo en un evento que será seguido por millones de espectadores. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro del NFL Game Madrid 2026.

Qué equipos juegan el partido de la NFL en el Bernabéu

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals son los equipos que disputan este domingo 8 de noviembre el NFL Game Madrid 2026. Joe Burrow (quarterback) y Ja’Marr Chase (wide receiver) en los Bengals y Bijan Robinson en Atlanta, uno de los mejores running backs de toda la competición, serán las estrellas que estarán presentes en el Santiago Bernabéu.

A qué hora es el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals: horario del partido

El NFL Game Madrid 2026 entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se disputará este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este horario se tiene en cuenta a los ciudadanos de Estados Unidos que podrán ver el partido desde Florida y Ohio, respectivamente.

Dónde ver en directo el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals de la NFL por TV y online: canal y streaming hoy

El Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals de la NFL se podrá ver en televisión en España a través de Cuatro, que es la televisión que tiene los derechos para retransmitir este deporte en España. DAZN es la cadena privada que también tiene los derechos de la competición y que retransmitirá el partido a través de la TV, tablet o su aplicación a través de teléfonos móviles.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro. Estaremos en el Santiago Bernabéu para contarte todo lo que sucede en el NFL Game Madrid 2026 y cuando se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la ciudad cántabra.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals

Además, los aficionados de la NFL en España que no puedan ver el partido, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar todo lo que suceda en el NFL Game Madrid 2026.