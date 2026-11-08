Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals, en directo: resultado de hoy, cómo va el partido de NFL y última hora del marcador en tiempo real

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. El NFL Madrid Game 2026 enfrentará a los Atlanta Falcons con los Cincinnati Bengals. Los primeros actuarán como locales frente a los todopoderosos Bengals de Joe Burrow, que llegan en un gran momento de forma tras sus últimas tres victorias.

Los Falcons, con Bijan Robinson como principal estrella, intentarán dar la sorpresa y desarmar a uno de los candidatos a ganar la Super Bowl este año. Son terceros en la NFC Sur, empatados con el segundo, los Tampa Bay Buccaneers, y una derrota más que los Panthers, primeros con un partido menos.

Por su parte, los Bengals, son segundos de la AFC Norte con 5 victorias y dos derrotas. Encadenan tres victorias consecutivas frente a Dolphins, Ravens y Titans. Y sueñan con conquistar la cuarta seguida en el segundo partido de la historia de la NFL en España.