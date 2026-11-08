Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals, en directo: resultado de hoy, cómo va el partido de NFL y última hora del marcador en tiempo real
Sigue en directo el partido de la NFL entre Falcons y Bengals en el Bernabéu
La NFL guarda un minuto de silencio por las víctimas de Urda y homenajea a los servicios de emergencia de España
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. El NFL Madrid Game 2026 enfrentará a los Atlanta Falcons con los Cincinnati Bengals. Los primeros actuarán como locales frente a los todopoderosos Bengals de Joe Burrow, que llegan en un gran momento de forma tras sus últimas tres victorias.
Los Falcons, con Bijan Robinson como principal estrella, intentarán dar la sorpresa y desarmar a uno de los candidatos a ganar la Super Bowl este año. Son terceros en la NFC Sur, empatados con el segundo, los Tampa Bay Buccaneers, y una derrota más que los Panthers, primeros con un partido menos.
Por su parte, los Bengals, son segundos de la AFC Norte con 5 victorias y dos derrotas. Encadenan tres victorias consecutivas frente a Dolphins, Ravens y Titans. Y sueñan con conquistar la cuarta seguida en el segundo partido de la historia de la NFL en España.
Lola Indigo sorpresa del Halftime show
Lola Indigo es la sorpresa del Halftime show junto a Turizo para cantar la canción que tienen juntos: 1000COSAS.
Comienza el show de Manuel Turizo
Manuel Turizo sale a escena en el halftime show.
Mandan los Bengals al descanso
Descanso en el Santiago Bernabéu. Mandan los Bengals por 10-21, liderados por un buen Joe Burrow.
10-21
¡Touchdown Bengals!
Nuevo touchdown de Cincinnati, que se escapa en el marcador. 10-21 para ellos.
¡TOUCHDOWN BENGALS!
Joe Burrow se cuela en la endzone y firma el segundo touchdown del partido para los Bengals. 10-14 tras anotar la patada.
Final del primer cuarto
Se acaba el primer cuarto en el Bernabéu. Los Falcons ganan por 10-7.
10-7
Field goal anotado por los Falcons
Anotan la patada los Falcons y vuelven a tomar la delantera en el marcador. 10-7 para los locales a 2:56 de que termine el primer cuarto.
Burrow y Robinson se crecen en el Bernabéu
Las dos grandes estrellas de Bengals y Falcons han empezado fuertes en este partido. Ambos se han crecido para ponerse a la altura de un escenario como el Bernabéu.
7-7
¡TOUCHDOWN BENGALS!
Los Bengals igualan el partido. Ja’Marr Chase anota el primer touchdown de los Bengals tras un espectacular pase de Joe Burrow y mejor carrera de Ja’Marr Chase. ¡Cómo ha empezado esto!
7-0
¡TOUCHDOWN FALCONS!
El primer touchdown del partido se lo llevan los Atlanta Falcons. Charlie Woerner anota el primer touchdown del encuentro y pone por delante a los Falcons. 7-0 tras anotar la patada.
Los Falcons rozan el touchdown
Dos carreras fabulosas de Bijan Robinson han dejado a los Falcons al borde del touchdown. Lo han tenido con el pase pero ha sido incompleto…
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Será balón para los Falcons para empezar. Bijan Robinson ya está haciendo de las suyas nada más empezar.
Homenaje al fútbol nacional
La NFL ha rendido homenaje a los campeones y campeonas de fútbol nacional. Thiago Pitarch, campeón de Europa sub-19 con España, Silvia Cristóbal, representante de las campeonas de Europa sub-19, Laia López, campeona del mundo sub-20, Athenea del Castillo, campeona del mundo con España, y Marc Cucurella, campeón del mundo el pasado verano.
Minuto de silencio por las víctimas de Urda
Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del accicdente ferroviario de Urda.
Suenan los himnos en el Bernabéu
Es el momento de los himnos. Primero el de Estados Unidos y luego el de España. Taylor Momsen interpreta el americano y Pablo Sáinz-Villegas el español.
Falcons y Bengals se estrenan en el Bernabéu
Falcons y Bengals se miden en el segundo partido de la historia de la NFL en el Santiago Bernabéu.
¡Comienza el tercer cuarto!
Empieza la segunda mitad y reciben los Bengals.