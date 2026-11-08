La NFL ha querido homenajear a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) tras un choque entre dos trenes y, también, a los servicios de emergencia de nuestro país. Antes del partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals en el Santiago Bernabéu, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del trágico accidente. Antes, efectivos de la UME, Guardia Civil y Emergencias, saltaron al césped para recibir una calurosa ovación por parte de todo el estadio.