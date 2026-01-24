Los científicos responden a la eterna duda y confirman:¿es mejor ducharse por la noche o por la mañana?

Ducharse por la noche o por la mañana, los científicos, responden a la eterna duda y confirman cuál es la mejor hora para ducharse. La realidad es que nos enfrentamos a una serie de horarios que pueden ir cambiando, de una forma que, hasta el momento desconocíamos. Hay días en los que nos duchamos por la mañana, disponemos del tiempo y quizás nos apetezca descubrir en primera persona. Es importante saber el momento en el que podemos descubrir la forma de ducharse más adecuada.

El tiempo es un factor que marca nuestras vidas, de tal forma que estamos muy pendientes de determinados elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Esta duda que quizás tenemos, ir a la cama limpios es algo que quizás acabe siendo la antesala de algo más, de levantarse con los sudores nocturnos o de empezar el día saliendo de casa más que limpios. Los científicos saben qué es lo mejor.

La eterna duda la responden los científicos

Nos hemos acostumbrado a duchar a los niños por la tarde noche, en busca de relajación después del colegio, la guardería o de estar en casa. En busca de esas rutinas necesarias que acabamos implementando, con unas duchas familiares que acaban cerrando el día.

Una manera de meditar o de pasar unos minutos agradables, después de un día en el que quizás la actividad se ha convertido en un problema. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos tener en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia.

Para los que madrugan y empiezan la jornada antes, una buena ducha puede ser el elemento que les servirá para ponerse las pilas y empezar a descubrir lo mejor de estos días. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Los científicos han acabado dando una serie de peculiaridades que deberemos poner en práctica en estos días que tenemos por delante. Un cambio que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará alguna sorpresa del todo inesperada.

Ducharse por la mañana o por la noche

Elegir una opción para ducharse, ya sea por la mañana o por la noche puede tener consecuencias del todo inesperadas. La respuesta de los expertos ante el mejor momento del día para ducharse puede sorprendernos y darnos algunas peculiaridades que debemos tener en consideración.

Los expertos de IFL Science explican en un reciente artículo: «Hay razones biológicas detrás de este impulso matutino. Su cuerpo depende de ciertas señales para regular su ritmo circadiano, y una ducha regular puede servir como una señal de que es hora de despertarse y estar más alerta. El efecto puede ser especialmente fuerte si opta por una ducha más fría en lugar de una más caliente, un buen consejo en cualquier momento del día, en realidad, ya que el agua más fría puede desencadenar el cuerpo para liberar neurotransmisores como la serotonina, el cortisol, la dopamina y la norepinefrina, que desempeñan un papel crucial en la regulación de las emociones y la reducción de los niveles de estrés. Más que eso, una ducha matutina diaria, de cualquier longitud y temperatura, siempre y cuando termine con hasta 90 segundos de agua fría, se ha demostrado en al menos un estudio que reduce el número de días de enfermedad de una persona en casi un tercio, junto con la mejora de la calidad de vida y los niveles de energía reportados. Y lo sabemos: pasar uno o dos minutos bajo el aerosol frío a primera hora de la mañana no suena tan divertido, pero aparentemente, vale la pena, ya que «a pesar de que la gran mayoría de los participantes informaron un grado variable de incomodidad durante la exposición al frío, el hecho de que el 91 por ciento de los participantes informaron la voluntad de continuar con tal rutina […] es quizás el más indicativo de cualquier beneficio para la salud o el trabajo», informó el estudio».

Siguiendo con la misma explicación: «A pesar de ser menos popular que su primo anterior, hay bastantes razones muy buenas para ducharse por la noche, entre ellas la sensación de lavar los diversos aceites, contaminantes y suciedad básica que se ha acumulado en su piel a lo largo del día. «Una ducha ayuda a eliminar toda la arena y la suciedad, las toxinas ambientales y los contaminantes que podrían afectar negativamente a su piel», señaló Vij. «Te ayuda a ir a la cama con una pizarra limpia». Eso es doblemente cierto si haces ejercicio después del trabajo o pasas el día en situaciones físicamente exigentes. Entonces, «obviamente quieres ducharte antes de irte a la cama», dijo Goldenberg, «porque hay mucho sudor – las bacterias pueden causar acné […] Y apesta». Además, y quizás sorprendentemente, dada su reputación de despertarnos por las mañanas, una ducha nocturna puede ser muy beneficiosa para nuestra higiene del sueño. Eso es en parte por la misma razón que las duchas tempranas: actúa como un marcador circadiano para indicar a nuestros cuerpos que comiencen a relajarse durante el día; esta es en realidad una de las razones por las que tus padres solían insistir en que te bañaras antes de acostarte cuando eras pequeño.

Pero en realidad, la fisiología va más allá de eso. «El cuerpo se enfría naturalmente a medida que se acerca la hora de acostarse, en sincronía con el ritmo circadiano», la psicóloga clínica y experta en sueño Janet K. Kennedy le dijo al Times. «La ducha artificialmente aumenta la temperatura de nuevo y permite un enfriamiento más rápido, lo que parece acelerar el sueño».