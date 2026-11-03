Los carniceros españoles han denunciado la situación que atraviesa el sector ante el incremento indiscriminado de los precios. Los dueños de la carnicería familiar Etxezarreta, situada en San Sebastián, que se han hecho virales por hacer un culto a la carne a través de las redes sociales, han opinado sobre una de las dificultades que viven y que se ha incrementado por la salida de ganado a mercados internacionales, especialmente a territorio árabe y Marruecos como principal destino.

La España de Sánchez tiene muchos problemas y uno importante tiene que ver con la subida indiscriminada de los precios en productos de primera necesidad, como puede ser la alimentación. La carne de vacuno subió en 2025 un 9% con picos de hasta el 17,2% durante el pasado año, mientras que la carne de porcino tuvo un incremento del 0,6%. El resto de carnes y aves subieron una media de un 5,8% durante el pasado año, mientras que en 2026 sigue subiendo.

Y los motivos están claros. Por un lado, está el aumento de los costos de producción, que dejan un mínimo lugar para el margen, y también es importante la reducción del ganado, del que buena parte de culpa tienen las exportaciones de vacuno a los mercados internacionales, siendo Marruecos uno de los principales destinos. En 2024, desde España se exportaron 61.715 cabezas; en 2025, un total de 51.986 cabezas, mientras que en 2026 estos números se han paralizado por una dermatosis nodular contagiosa (DNC) detectada en Gerona a finales de 2025.

Los carniceros españoles y la carne exportada a Marruecos

Sobre esta situación han opinado Íñigo y Aítor Etxezarreta, que en San Sebastián regentan la carnicería familiar Etxezarreta, una de las más famosas de la zona. Además, estos profesionales de la carnicería también han saltado a la fama por su peculiar forma de hacer un culto a la carne a través de las redes sociales, donde cuentan con un canal de YouTube en el que publican vídeos didácticos para los amantes del vacuno.

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Íñigo Etxezarreta ha puesto encima de la mesa los problemas en el sector por la salida de ganado hacia mercados internacionales, que hace que se reduzca la oferta y se encarezca la compra. «El ganado español se está llevando a países árabes y aquí está subiendo el precio», opinan a través de sus canales sobre las exportaciones que van directamente a Marruecos, estrategia que ejerce presión sobre los precios en España.

Además, este encarecimiento del precio también tiene que ver con la reducción de la cabaña ganadera y el incremento de los costos de producción, que hace que el margen que quede a las carnicerías sea más pequeño. Estos ingresos a la baja hacen que muchos jóvenes de hoy en día prefieran otros campos laborales en los que poder sacar mayor rédito con menos sacrificio. «Entre mis amigos hay ingenieros, abogados, profesores… pero no ganaderos. Eso hace 50 años no pasaba», cuenta Aítor, el más joven de esta empresa que todo hace indicar que acabará heredando el negocio familiar.

«Una vez que sube, desde luego, luego ya no baja», dicen sobre el aumento de los precios que también ha llegado a las carnicerías en España y que repercutirá negativamente en el bolsillo de los españoles en esta Navidad de 2026.