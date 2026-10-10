El secreto para cocinar carne en casa según los carniceros: la fórmula ‘3-3-2-2’

Hay diferentes formas de cocinar un filete, pero algunas destacan por lo fáciles que son de poner en práctica. Una de ellas es la fórmula «3-3-2-2», una técnica sencilla que ayuda a controlar los tiempos de cocción para conseguir un filete dorado y sabroso. Con una buena sartén y un poco de aceite, o una parrilla bien caliente, es posible conseguir en casa un resultado similar al de un restaurante, incluso sin demasiada experiencia en la cocina. La clave está en no mover la carne constantemente, respetar los tiempos de cocción y dejar que se dore correctamente por cada lado.

Además de la fórmula «3-3-2-2», los chefs recomiendan seguir algunos trucos que ayudan a mejorar el sabor y la textura de la carne. Uno de los más importantes consiste en sacarla del frigorífico unos 30 minutos antes de cocinarla para que se atempere. Así, se consigue una cocción más uniforme y se evita que el exterior quede demasiado hecho mientras el interior sigue frío.

La fórmula ‘3-3-2-2’ para cocinar carne en casa

#ternera #carne #cocinaespañola #adobo #casero #recetasrapidas ♬ sonido original – Noelia Gamero @cocinaconnoelia FILETES DE TERNERA (Receta fácil) Te enseño cómo convertir unos sencillos, filetes de ternera en un plato fácil rápido y delicioso. Además podrás prepararlos con antelación porque conservan todos su sabor. Disfruta del auténtico sabor de la cocina tradicional con esta receta fácil y deliciosa. Ingredientes: – 1 kg de filetes de ternera – 2 dientes de ajo – 1 cda de orégano – 1/2 cda de tomillo – 1 pizca de pimentón – Sal – Pimienta – 1 vaso de vino blanco – 1 chorro de aceite de oliva Elaboración: En un bol mezcla los ajos muy picados, con el orégano, el tomillo, la pimienta, el pimentón, la sal, el vino y el aceite. Mezcla hasta integrar y reserva. Trocea los filetes de ternera en cuadrados y séllalos en una cazuela con un poco de aceite y fuego muy fuerte. Enseguida agrega la mezcla reservada. Remueve y deja reducir con fuego medio alto. Sirve con una guarnición de patatas fritas. #filete

El método, cuyo nombre hace referencia a los tiempos de cocción, consiste en cocinar un lado de la carne durante tres minutos y después hacer lo mismo con el lado contrario. A continuación, se le da la vuelta de nuevo y se cocina durante dos minutos por cada lado. Sin embargo, la duración puede variar en función del grosor de la pieza y del punto que se quiera conseguir. Por eso, la fórmula «3-3-2-2» se debe entender como una recomendación general y no como un tiempo de cocción exacto para todas las carnes. Aplicar esta técnica es muy sencillo siguiendo estos pasos:

Prepara la carne. Antes de ponerla al fuego, seca la superficie del filete con papel de cocina para retirar la humedad sobrante. Después, añade los condimentos que prefieras, aunque la sal y la pimienta son suficientes. Calienta bien la sartén o la parrilla. Es importante que la superficie alcance una temperatura elevada antes de colocar la carne. Cocina el primer lado durante tres minutos. Coloca la carne sobre la superficie caliente; durante este tiempo, la parte exterior empezará a adquirir un tono dorado y una textura crujiente. Dale la vuelta y cocina el otro lado durante tres minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, gira la pieza y deja que se cocine por el lado contrario durante otros tres minutos. Añade dos minutos más por cada lado. Vuelve a darle la vuelta y cocina el filete durante dos minutos más. Después, dale la vuelta una última vez y repite el proceso durante otros dos minutos. Deja reposar la carne antes de cortarla. Una vez la retires del fuego del fuego, espera unos minutos para que los jugos se redistribuyan por el interior .

El dorado característico que aparece en la superficie de un filete se debe, en gran medida, a una reacción química conocida como «reacción de Maillard». Se produce cuando determinados aminoácidos y azúcares reaccionan al entrar en contacto con temperaturas elevadas, generando el color tostado y buena parte de los aromas y sabores que hacen tan apetecible la carne a la plancha. Ahora bien, para conseguir un aspecto dorado, es fundamental secar bien la carne antes de cocinarla y asegurarse de que la sartén o la parrilla estén calientes. Si la superficie está húmeda, tardará más en dorarse y será más difícil formar una costra crujiente.

Finalmente, cabe recordar que mantener la carne a temperaturas elevadas durante demasiado tiempo puede hacer que pierda parte de sus jugos y adquiera una textura más seca y dura. Para ello, la fórmula «3-3-2-2 » es una gran aliada, aunque hay que tener en cuenta el grosor del filete y su temperatura interna.

Una pieza fina se puede cocinar en exceso con esos mismos tiempos, mientras que otra más gruesa podría quedarse poco hecha. En líneas generales, este método está pensado para filetes de entre 1,3 y 2,5 centímetros.