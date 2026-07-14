El pelotazo empresarial de Íñigo Onieva: así ha levantado un negocio de casi 4 millones en dos años

Durante mucho tiempo, Íñigo Onieva estuvo más ligado a los titulares de la prensa del corazón que a los del mundo empresarial. Su mediática relación con Tamara Falcó, la ruptura que puso en jaque su boda o las posteriores reconciliaciones acapararon la atención pública durante meses. Sin embargo, lejos del foco sentimental, el empresario llevaba tiempo construyendo un proyecto que hoy puede presumir de haber superado la prueba más difícil: demostrar que era rentable. Los documentos mercantiles a los que ha tenido acceso COOL confirman que Casa Salesas ha dejado de ser una apuesta para convertirse en un negocio plenamente consolidado, con una facturación cercana a los cuatro millones de euros, beneficios superiores a los 229.000 euros y capacidad para repartir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde su creación.

Las cifras hablan por sí solas. La sociedad Casablanca Salesas S.L., constituida en noviembre de 2023 para desarrollar el proyecto gastronómico, cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 3.742.000 euros, muy por encima de los 2,08 millones registrados el año anterior. El incremento, cercano al 80 %, no solo evidencia que el restaurante ha encontrado su hueco en la competitiva oferta hostelera madrileña, sino que confirma algo mucho más importante desde el punto de vista empresarial: el negocio ha dejado atrás la fase de inversión para entrar en una etapa de crecimiento sostenido. De hecho, las pérdidas cercanas a los 6.000 euros que registró durante su primer ejercicio completo han dado paso a 229.011 euros de beneficio, una evolución que sitúa al establecimiento entre los proyectos gastronómicos de mayor crecimiento de la capital.

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Pero el dato más revelador no está únicamente en la facturación. COOL ha podido comprobar en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil que la sociedad propondrá repartir 170.000 euros en dividendos entre sus socios, un movimiento reservado a aquellas empresas cuya situación financiera ya permite remunerar la inversión realizada sin poner en riesgo su desarrollo. Traducido al lenguaje empresarial, significa que Casa Salesas no solo funciona, sino que ya genera suficiente caja para empezar a devolver beneficios a quienes apostaron por el proyecto cuando todavía era una incógnita.

Ese respaldo económico llega apenas dos años después de que el restaurante levantara la persiana en el barrio madrileño de Salesas con una filosofía muy clara: convertirse en un espacio que mezclara gastronomía, cafetería y coctelería durante todo el día. La propuesta gastronómica liderada por Juan Antonio Medina, el cuidado diseño firmado por Lázaro Rosa Violán y una ubicación privilegiada hicieron el resto. Muy pronto, el local dejó de ser únicamente un restaurante para convertirse en uno de los escenarios habituales de la vida social madrileña. Empresarios, aristócratas, deportistas, actores e ‘influencers’ comenzaron a desfilar por sus mesas, mientras la presencia habitual de Tamara Falcó contribuía a consolidar la imagen pública del establecimiento.