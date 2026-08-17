Un ex trabajador de DiverXO desvela lo que cobraba en el restaurante de Dabiz Muñoz: «No merece la pena»

Dabiz Muñoz se ha consolidado como uno de los cocineros más reconocidos de nuestro país. El marido de Cristina Pedroche dirige el restaurante DiverXO desde abril de 2007, fecha en la que abrió las puertas de su primer local en el barrio madrileño de Tetuán. Desde entonces, el chef ha convertido su proyecto en todo un referente de alta cocina de vanguardia, caracterizada por la creatividad, la fusión y una propuesta gastronómica alejada de lo convencional. Una experiencia al alcance de pocos bolsillos, ya que su menú degustación ronda los 450€ por persona. Sin embargo, las cifras que se manejan entre los fogones parecen estar muy alejadas de las que pagan los comensales.

Así lo ha revelado un antiguo empleado de DiverXO que formó parte de su plantilla durante varios años y que ha hablado abiertamente sobre su sueldo y las condiciones laborales con las que se encontró. Un testimonio que, sin duda, ha sacado a la luz una realidad muy diferente a la que muchos podrían imaginar detrás de uno de los establecimientos más prestigiosos de España.

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Su nombre es Jiale Pan y, tras acudir al pódcast Un chino y medio, conducido por Lin y Juajun, ha desvelado el sueldo que cobraba y cómo fue el proceso de selección que tuvo que hacer frente para poder entrar en el mundo DiverXO. «Puedes no tener formación y escribir para hacer tres meses de prácticas y hay opciones de que te cojan. Pero, si tienes formación, tienes más posibilidades de que te paguen», comenzaba a contar.

Sin mostrar ningún tipo de pudor, el chef continuaba asegurando que empezó cobrando 1.200€ y que, con el paso del tiempo, subió hasta 1.400€. Un sueldo con el que no estaba de acuerdo si lo comparaba con las exigencias y el nivel de trabajo que requería el puesto. «Me imagino que los encargados míos cobran más, el segundo de cocina más, el jefe de cocina más aún… […] Pero trabajar tanto para un sueldo así no merece la pena», sentenciaba. Aprovechando su intervención en el espacio mencionado, Jiale también quiso hacer una breve reflexión al respecto, y es que aseguraba que el objetivo de todos los profesionales culinarios es entrar a trabajar en cualquier restaurante para aprender mucho de diferentes sitios y luego abrir un restaurante propio, precisamente por los sueldos que muchos de ellos ofrecen.

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Cabe destacar que Jiale Pan no ha sido el único chef que ha hablado públicamente sobre la realidad de trabajar en las cocinas de DiverXO. Félix Chaqués, quien hoy dirige su propio restaurante en Valencia, también relató en el podcast El plato fuerte las intensas jornadas que había realizado en el local de Dabiz Muñoz, describiendo horarios de trabajo que alcanzaban las 14 y 16 horas.