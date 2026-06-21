Si hablamos de chefs conocidos en nuestro país, nombres como el de Dabiz Muñoz no serán desconocidos. El cocinero, de 46 años, ha conseguido hacerse un hueco importante en el mundo de la cocina y la gastronomía. De hecho, su talento ha sido premiado con 4 estrellas Michelin, repartidas entre sus restaurantes. Y es que DiverXO y RavioXO son establecimientos conocidos ya por el público español. Pues, el chef y su mujer, Cristina Pedroche, se encargan de que tengan una buena publicidad. Una labor que están ejecutando perfectamente, pues conseguir una mesa disponible requiere de meses de paciencia y reserva.

El claro ejemplo de una carrera profesional de éxito que no para de crecer. Y es que, en el 2024, hasta la plataforma de Netflix quiso lanzar un proyecto narrando el día a día y la historia del chef. Sin embargo, ahora, el nombre de Dabiz Muñoz ha vuelto a acaparar los principales titulares por otro motivo completamente diferente, puesto que Félix Chaqués, ex trabajador del chef madrileño, le ha concedido una entrevista al podcast El plato fuerte, presentado por Marcos Gómez. Un encuentro donde no ha dejado indiferente con sus declaraciones.

Félix Chaqués se sincera: «Echaba muchas horas, muchísimas»

De esta manera, el chef que trabajaba con Dabiz Muñoz ha confesado que, durante sus años con él, pasaba casi todo su día en cocinas. De hecho, su jornada laboral era casi el doble de horas de lo legalmente establecido. «Con Dabiz Muñoz echaba muchas horas, muchísimas. Muchas veces acabábamos la noche y teníamos que limpiar todo eso y teníamos que arreglarlo», comenzó explicando.

Asimismo, el invitado ha revelado que, afortunadamente, esta manera de trabajar ha cambiado. «A día de hoy no, Dabiz ya estaba en ese proceso de hacer que todo eso tuviera sentido», ha indicado. «Lo ha conseguido», ha agregado. Y es que trabajar con uno de los mejores chefs del mundo requiere de mucho compromiso y, en ocasiones, sacrificio.

Por su parte, Félix Chaqués ha manifestado que una de las cosas que más le perturbaba era que el menú degustación era demasiado extenso. De hecho, parece ser que estaba compuesto por casi 28 platos. Una situación que era complicada de gestionar de manera diaria. «Por suerte, todo eso lo ha ido cambiando y ha llegado a un punto bueno», ha aclarado.

Respecto a su trabajo en cocina, el chef ha reiterado que, para triunfar, tenían que sacrificarse mucho. «Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión que vivíamos eso», ha contado. Así pues, por su parte, ha confesado que empezar en el mundo de la cocina tampoco fue fácil. «Yo recuerdo en mi época de aprendiz que trabajar 14 horas no era un problema para mí; cuantas más horas trabajabas, más cerca estaba de aprender y de coger más conocimiento», dijo en el podcast.