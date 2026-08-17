Un ayuntamiento de Mallorca lanza una guía para que sus vecinos europeos puedan votar en las próximas elecciones

El Ayuntamiento de Calvià, que gobierna la coalición PP-Vox, busca facilitar el voto de los ciudadanos de la Unión Europea en las próximas elecciones municipales de 2027 y en las europeas del 2029.

Lo quiere hacer a través de campañas informativas que ya han sido lanzadas y en las que se explican de forma clara los requisitos que deben cumplir los ciudadanos comunitarios para ejercer su derecho al voto.

El objetivo de esta medida es garantizar que todos los vecinos del municipio que cumplen con los requisitos de reciprocidad conozcan los plazos y procedimientos específicos para poder participar activamente en los próximos comicios, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

«La participación política es clave para sentirte parte y formar parte de la comunidad», ha asegurado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), quien ha considerado de vital importancia acercar la información electoral a la población comunitaria residente y fomentar su participación en las decisiones que afectan al presente y al futuro del municipio.

En dichas campañas informativas se detalla que para participar en los comicios deberán tener 18 años cumplidos el día de las elecciones, estar inscritos en el Padrón Municipal de Calvià y haber manifestado previamente su voluntad de votar en España.

El Consistorio también informa que el plazo máximo para realizar esta declaración de voluntad de voto finaliza el 30 de diciembre de 2026 y continuará siendo válida mientras el ciudadano mantenga su residencia en España, a menos que solicite expresamente lo contrario.

El trámite puede completarse presencialmente, sin cita previa, en el Ayuntamiento de Calvià o en la Oficina Municipal de Tributos (OMT), en Palmanova, aunque también puede realizarse por internet, mediante el sistema Cl@ve, a través de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ayuntamiento ha recordado que, en el caso de las elecciones autonómicas previstas también en el calendario electoral de 2027, es necesario tener la nacionalidad española para votar.

En paralelo a esta iniciativa centrada en la ciudadanía comunitaria, se trabaja ahora en otra campaña similar para informar a los residentes británicos y a los ciudadanos de otros países extracomunitarios que tienen suscritos acuerdos bilaterales de reciprocidad de voto con España.