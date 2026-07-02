El delegado del Gobierno en Baleares que huyó de Calvià al perder las elecciones inicia el camino de vuelta

El delegado del Gobierno en las Islas Baleares y ex alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipio mallorquín en las elecciones de 2027. Sigue así los pasos de Iago Negueruela, Rosario Sánchez y Amanda Fernández. Los cuatro socialistas completan el cartel electoral para 2027 en las Islas.

Rodríguez Badal abandonó Calvià al perder las elecciones en mayo de 2023 y salió corriendo hacia la Delegación del Gobierno, cargo que le ha dado acomodo político desde entonces.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema Un Calvià para vivir, la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos. En este sentido, una de las principales prioridades será recuperar una «política decidida» de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

«Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad», señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. «No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día», ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición «útil, responsable y cercana», centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

También sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto «con la ilusión, las fuerzas y las ganas» de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.