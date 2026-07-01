La candidata del PSOE al Consell de Mallorca defiende una vida ‘happy’ e ignora crisis como la inflación o la vivienda

En el vídeo en el que Amanda Fernández anuncia su candidatura para las primarias del PSOE de cara a las elecciones al Consell de Mallorca, dibuja una Mallorca llena de escenarios y mensajes bucólicos. De hecho, define Mallorca como el lugar en el que se puede ir de compras al mercado de pueblo, tomar el fresco frente al mar, darse un baño en la playa de Porto Cristo, un paseo por la Serra de Tramuntana, disfrutar de fiestas tradicionales como Sant Antoni, ir al teatro o practicar deporte.

Ni una sola referencia ni a la empresa, ni al turismo, ni a la economía, ni a problemas tan acuciantes como el de la vivienda, la inmigración o la carestía de la vida en la isla.

Eso sí, 10 segundos de su vídeo de tres minutos son para lucir su camiseta verde, símbolo del mundo docente de Baleares que sale frecuentemente a la calle en defensa de la enseñanza en catalán. Fernández, también docente, se reúne con los camisetas verdes con frecuencia, tanto en privado como en las sesiones del Parlament a las que invita a sus cabecillas.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca ha presentado su candidatura para encabezar la lista del PSIB en el Consell de Mallorca en las próximas elecciones de 2027. Esta decisión nace del «compromiso» con Mallorca y su gente y con la necesidad de «construir un proyecto de esperanza, de progreso y de futuro».

Fernández, actual diputada en el Parlament, ha reivindicado su «vínculo profundo» con la isla y su identidad, así como la importancia de la lengua propia como elemento esencial de la identidad mallorquina.

Hi ha moments a la vida en què has de decidir si et quedes mirant o si fas una passa endavant. Jo he decidit fer-la. He decidit presentar-me per ser la pròxima presidenta del Consell de Mallorca. Per liderar un projecte d’esperança, de progrés i de futur. Per defensar aquesta… pic.twitter.com/LSRqR9LW1e — Amanda Fernandez Rubi (@amandaferu) July 1, 2026

«Nuestra lengua forma parte de lo que somos y hoy necesita ser defendida frente a aquellos que la quieren arrinconar», ha subrayado, a la vez que ha remarcado que Mallorca «necesita un equipo preparado, comprometido y con ganas de construir una alternativa».

La candidata ha explicado que su trayectoria personal y profesional ha estado marcada por la cultura, la educación y el deporte, tres ámbitos que han configurado su manera de entender el servicio público.

Igualmente, ha hecho hincapié en su vocación docente: «Entiendo la enseñanza como una profesión que ayuda a construir un futuro mejor, y así es como también entiendo la política».