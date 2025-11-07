La Policía Nacional ha detenido a una limpiadora por robar joyas de gran valor en una casa de Porto Cristo (Manacor) donde trabajaba y venderlas luego a terceros por 11.000 euros. Está acusada de un delito de hurto.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, la investigación arrancó en el mes de agosto, cuando la denunciante explicó a los agentes de la comisaría de Manacor que en el interior de un joyero donde guardaba una gran cantidad de joyas y objetos de valor, faltaban anillos, collares y pulseras.

La mujer relató que el joyero no había sido forzado y que de su casa tenían llave, aparte de ella, su marido, su hija y dos trabajadoras que realizaban labores de limpieza y servicio doméstico desde hacía varios años.

Los investigadores dirigieron sus principales sospechas hacia las empleadas, quienes no sólo tenían llaves de la vivienda, sino que sabían dónde se encontraba el joyero así como acceso al mismo.

Posteriormente, los agentes comprobaron cómo una de las empleadas era la presunta autora de los robos y que había vendido las joyas a terceros, por lo que habría obtenido unos ingresos de más de 11.000 euros.

Una vez realizadas las pesquisas y gestiones pertinentes, procedieron a la detención de la empleada como presunta autora de los hurtos y pudieron localizar gran parte de las joyas sustraídas siéndoles entregadas a su propietaria.

Hasta el momento la investigación sigue abierta para la total localización de las joyas sustraídas.